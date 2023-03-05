Enkaz altında zirai ilaç tehlikesi: İçme sularına karışmadan bir an önce toplanılmalı

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, enkaz altında kalan zirai ilaçların içme suları için tehdit oluşturduğunu söyledi. Özdemir, "Bir an önce göçük altında kalan zirai ilaçların toplanıp ayrı bir yerde tutulması gerekir. Çünkü tehlikeli sinyaller vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan zirai ilaç satan bayilerin sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Zirai ilaçların içme sularına karışma tehlikesi olduğunu söyleyen Özdemir, önlem alınması gerektiğini belirtti.

"GÖÇÜK ALTINDAKİ ZİRAİ İLAÇLAR TOPLANILMALI"

Özdemir, "Hayat yavaş yavaş normalleşirken bazı tehlikelerin de meydana geldiğini görüyoruz. Zirai ilaç bayileri göçük altında kaldığı için patlayan ilaçlar hem kokuya hem de zehirlenmeye yol açmaktadır. Bir an önce göçük altında kalan zirai ilaçların toplanıp ayrı bir yerde tutulması gerekir. Çünkü tehlikeli sinyaller vermeye başladı. İlaçlara yağmur suları karışırsa insan sağlığına zarar vermeye başlayacaktır." dedi.

"ŞEBEKE SUYUNUN KULLLANILMASINDA SORUN BULUNMAMAKTADIR"

Öte yandan Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızalarının giderildiği belirtilmişti. Açıklamada şunlara yer verilmişti: "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır."