Enkaz altındaki Elif ile itfaiye çavuşunun duygu dolu konuşması

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Burdur itfaiye ekipleri 7 yaşındaki Elif Temel'i enkaz altından çıkartırken itfaiye çavuşu Ali Eryılmaz'ın Elif'le yaptığı sohbet yüzlerde tebessüm oluşturdu. Elif'in "Ne zaman bitecek?" sorusu üzerine itfaiye çavuşu Eryılmaz, "Çok az kaldı. Kendin de biliyorsun 2 dakikadan az kaldı. Ama sen sabredeceksin. Çünkü buradaki en güçlü kişi sensin. Bizden daha güçlüsün" diyerek küçük kızı sakinleştirmeye çalıştı.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları bölgeye giden Burdur itfaiyesi ve UMKE ekipleri kurtarmaya devam ediyor. Günlerdir özveri ile kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerden sevindirici görüntüler gelmeye başladı. Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerin ilkinde Kahramanmaraş'ta enkazın altında kalan biri 3, diğeri 5 yaşında iki kız kardeşin UMKE ekipleri tarafından kurtarılma anları yer aldı. 3 yaşındaki Ayşe ve 5 yaşındaki Fatmanur Buse'yi enkaz altından kurtaran ekipler, görüntüleri izleyenlerin yüreğine su serpti. UMKE ekiplerinin bir diğer kurtarma görüntüsü de Hatay'dan geldi.

Hatay'ın Uğur Mumcu Caddesi Akademi City B Blok enkazında kurtarma çalışmasına katılan UMKE ekipleri, enkaz altından 65 yaşındaki Recep Gümüş'ü çıkarttı. Enkazdan çıkarılan depremzedeler, Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansına alınarak sahra hastanesine gönderildi. Burdur itfaiye çavuşunun enkaz altındaki çocukla sohbeti ise yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma operasyonu gerçekleştiren Burdur itfaiye ekipleri 7 yaşındaki Elif Temel'i enkaz altından çıkartırken itfaiye çavuşu Ali Eryılmaz'ın Elif'le yaptığı muhabbet yüzlerde tebessüm oluşturdu. Elif'in "Ne zaman bitecek?" sorusu üzerine itfaiye çavuşu Eryılmaz, "Çok az kaldı. Kendin de biliyorsun 2 dakikadan az kaldı. Ama sen sabredeceksin. Çünkü buradaki en güçlü kişi sensin. Bizden daha güçlüsün" diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Enkazdan çıkarılmasının ardından battaniyeye sarılan Elif Temel, itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Adıyaman'da on günlük Erva bebek de enkazdan çıkarıldı. Adıyaman Devlet Hastanesi'ne götürülen Erva bebeği Burdur'dan görevlendirilen doktorlar tedavi etti. Erva bebekten 3-4 saat sonra kurtarılan annesini de enkaz altından çıkaran ekipler, anneyi ambulansla Adıyaman Devlet Hastanesine getirdikten sonra Burdurlu doktorların sayesinde Erva bebek ile annesi hastanede birbirlerine kavuştu. - BURDUR