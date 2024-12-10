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Engin Arslan Eşine Kavuştuktan Sonra Ailesinden Destek Ziyareti

Engin Arslan Eşine Kavuştuktan Sonra Ailesinden Destek Ziyareti
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13 ay boyunca Suriye'de esir tutulan Engin Arslan, kurtarılmasının ardından Türkiye'ye döndü ve ailesine kavuştu. AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da aileyi görüntülü arayarak Ankara'ya davet etti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden Gazze'ye destek olmak için yola çıkan ve Suriye'den geçerken yakalanarak Şam'daki bir cezaevinde 13 aydır esir tutulan Engin Arslan, hapisten kurtarılması sonrası Türkiye'ye giriş yaparak ailesine kavuştu. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'ya doğru yola çıkan aileyi görüntülü arayarak Ankara'ya kahve içmeye davet etti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, İsrail'in Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmasından etkilenerek, Filistin halkına destek olmak için bölgeye doğru yola çıktı. Suriye'den geçerken yakalanan ve Şam'daki bir cezaevine atılan Engin Arslan'dan 13 aydır haber alamayan acılı aile, çocuklarına kavuştu. Şam'a giren Suriye Milli Ordusunun hapishanelerdeki mahkumları kurtarmasıyla özgürlüğüne kavuşan Engin Arslan, Türkiye'ye giriş yaptı. AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu ve baba Metin Arslan, Türkiye'ye giriş yapan Engin Arslan'ı alarak Manisa'ya doğru yola çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da aileyi görüntülü arayarak durumları hakkında bilgi aldı. Aileyi Ankara'ya davet eden Yenişehirlioğlu, birlikte kahve içme sözü verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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