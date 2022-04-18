Elban: 'Bugünün gençleri sayesinde ülkemizin yarınları daha aydınlık olacak'

ADANA (İHA) - NASA Ames Araştırma Merkezi ve NSS tarafından desteklenen "Uzay Yerleşim Tasarımı Yarışması"na Startup Kafe'de hazırlanan ve aldıkları mentorluk desteği ile şeref ödülü almaya hak kazanan Adana Anadolu Lisesi öğrencileri Ali Eren Aytekin ve Burak Şengül; Vali Dr. Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile Adana Anadolu Lisesi Müdür Vekili Muharrem Yanarateş'in de katıldığı ziyarette Vali Elban, öğrencilerin bu başarılarından gurur duyduğunu ifade etti.

Bu yıl 41'incisi düzenlenen ve 22 farklı ülkeden yaklaşık 20 binden fazla lise öğrencisinin katılım sağladığı yarışmada, ülkemiz adına yarışan okullar içerisinde derece alan tek okul olan Adana Anadolu Lisesi öğrencilerini, yarışmaya büyük destek olan danışman Fizik Öğretmeni Halil Vuruş ve okul müdürünü kutladığını ifade eden Vali Elban, "Donanımlı, teknolojiye uyum sağlayabilen hatta teknoloji oluşturabilen gençlerimizin varlığı, geleceğe daha umutlu, daha güvenli bakmamızı sağlıyor. İnanıyorum ki bugünün gençleri sayesinde ülkemizin yarınları daha aydınlık olacak" dedi.

Yeni nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Vali Elban, "Bizler çocuklarımızın en iyi eğitimi alması, her alanda bilimle, irfanla, kültürle donanması için devletimizin tüm imkanlarını onlar için seferber ediyoruz. Bu çabalarımızın karşılığını görmek gerçekten de gurur verici. İlimizi böyle bir başarıyla gündeme getiren öğrencilerimizi tekrar kutluyorum. Bununla birlikte teknoloji girişimcilerine yönelik hizmete açtığımız ve girişimcilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri eğitim, network, yatırım, mentorluk gibi tüm desteklerin bir arada sunulduğu Startup Kafe'mizin de böyle bir başarıya katkı sağlamış olması ayrıca memnuniyet verici" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ise kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür ederek öğrencilerin Amerikan Ulusal Uzay Ajansı'nın düzenleyeceği, pek çok bilim insanı ve astronotun sunum yapacağı 2022 Uluslararası Uzay Geliştirme Konferansına (ISDC) davet edildiği bilgisini paylaştı. - ADANA