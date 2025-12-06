15 yıllık coğrafya öğretmeni, kamp ve bisikletle doğayı öğretiyor

Elazığ'da yaşayan 15 yıllık coğrafya öğretmeni Emrah Turhan, derslerini okulda işlerken boş zamanlarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun gizli doğal güzelliklerini keşfe çıkıyor. Kamp ve bisiklet gezileriyle hem kendini hem öğrencilerini doğaya ve keşfe teşvik ediyor.

Elazığ'da yaşayan Malatya'nın Kale ilçesinde coğrafya öğretmeni olarak görevini sürdüren Emrah Turhan, boş zamanlarını ve tatillerini doğada geçiriyor. 15 yıllık öğretmen Turhan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun gizli kalmış doğal güzelliklerini keşfe çıkarak hem kendini geliştiriyor hem de öğrencilerine doğayı sevdiriyor ve keşfetmenin önemini gösteriyor. Kamp, bisiklet ve dağ yürüyüşleriyle doğayla iç içe bir yaşam süren Turhan, bu gezilerde yeni kanyonlar, dağlar ve göller keşfederek çevresine örnek oluyor. Öğrencileri de onun izinden giderek çadır kurmayı, kamp yapmayı ve bisikletle uzun yollar kat etmeyi öğreniyor. Öte yandan, okulda da "Doğayı Seviyorum İzolluyu Geziyorum" projesini hayata geçiren Turhan, öğrencileri ile birlikte doğa yürüyüşü yapıyor.

Doğayı sevdiğini belirten Emrah Turhan, "Coğrafya öğretmeni olduğum için doğayı da seviyorum. Hafta sonları boş olduğumuz vakitlerde dağlara çıkıyoruz, bisiklet sürüyoruz. Bu hafta kendi köyümde kamp yapmaya niyetlendim ve yine kendi köylülerim Alperen ve Enes'le birlikte kampa geldik. Kampa gelme sebebimiz tabii ki bu şehrin yoruculuğu, böyle stresinden bir nebze de olsa kurtulmaktır. Çocukluk hayalimizde böyle dağlarda ev yapmak vardı. Şu an ise ufaktan baraka tarzı bir şey yaptık. Çadırımızı kuruyoruz, hafta sonumuzu böyle eğlenceli bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Hayallerimiz vardı. Çocukluk ve gençlik dönemlerimizde ekonomik özgürlüğümüz yoktu. O dönem böyle çadır veya malzeme almak zordu. Bizler de işe başladıktan sonra ufak ufak malzemelerimizi alıp bu işe başladık" dedi.

Yıllardır arkadaşları ile birlikte bir çok bölgeyi gezdiklerini, keşfettiklerini ifade eden Turhan, "Biz buradan Semih Erkösener ile birlikte bisiklet ile yola çıktık. Sırasıyla Adıyaman, Nemrut Dağı'na, oradan Şanlıurfa Göbeklitepe'yi gezdik. Buralarda kamp yaparak 4 günde 450 km'ye yakın yol yaptık. Şimdilerde de kamp ve bisiklet devam ediyor. Çocuklara ve öğrencilere de bunu aşılamaya çalışıyoruz. Coğrafya öğretmeniyim. Zaten çocuklar beni takip ediyorlar, biliyorlar. Onlar da çok istekli. Birçok öğrencim çadır aldı, kamp yapmaya başladı. Birçok öğrencim bisiklet sürmeye başladı. Bisiklet ile okula gidip gelen öğrencilerimiz var. Bunları görünce mutlu oluyoruz. Bir nebze öneriyoruz onlara, bir nebze örnek oluyoruz. Doğaya, dağa, taşa biraz daha ilgi gösteriyoruz. Bazen canım sıkılınca, uydu görüntülerini açıp, o uydu görüntülerinden keşfettiğimiz yerlere gidiyoruz. Birkaç yıl önce arkadaşlarım Ömer ve Kürşat'la birlikte Keban tarafında bir kanyon keşfettik. Yöre halkı tarafından biliniyordu ama biz içine girdik. Tanıtımını yaptık. Öyle güzel bir kanyon keşfimiz de olmuştu. Öğrencilere ve arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Turhan'ın kamp arkadaşlarından Ömer Kılınç ise "Yıllardır doğaya bir merakım vardı. Bu doğa bizi çok farklı ortamlarda, çok farklı güzel insanlarla karşılaştırdı. Başta Emrah hocamla beraber bu işlere bir adım atmış bulunduk. Onun hayali, onun coğrafya öğretmenliği, coğrafya bilgisi bizleri çok farklı alanlarda denk getirdi. Bizlerin de bu doğa hayatına merakımız olduğu için artık kendimizi her zaman geliştirerek, biraz daha bir şeyler koyarak bu işi hobi olarak edindik ve geliştirdik. Doğaya kendimizi bulmaya, kendimizi bir arayış, kafa dinlemek için çıktığımızda bunun insan vücuduna, insan hayatına faydalı olduğunu gördük. Özellikle de kendim için söylüyorum. Bir arayış içerisine girdim ve kendimi doğada buldum. Doğada da Emrah hocamla karşılaştık. Karşılaştığımız yer yine bir dağdır. Dağlardaki güzel dostluklar yaşadık. Bu doğa gezilerimizi, coğrafya hocası Emrah hocamın bizlere kattığı bilgiler, tecrübeleriyle beraber yaşıyoruz. Yeni keşifler, yeni bulduğu yerlere gidiyoruz. Elazığ'ın doğal güzelliklerini, gizli güzelliklerini, keşfedilmemiş güzelliklerini bizlere gösteriyor" diye konuştu. - ELAZIĞ