Elazığ haber... Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi Yerel Haberler Edinilen Elazığ haberine göre Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi Bartın'ındaki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Yasin Çelik Ulus ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde toprağa verildi. Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi BARTIN - Bartın'ındaki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Yasin Çelik Ulus ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde toprağa verildi. Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde saat dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada Yasin Çelik hayatını kaybetti. Çelik için Ulus ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çelik'in yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin UZUN ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aktaş, Çelik ailesine başsağlığı dileklerinde bulunurken anne Habibe Çelik'in "Gençliğine doyamadı yavrum, su gibi delikanlıydı yavrum" feryadı yürekleri dağladı. Baba Ömer Çelik, çok üzgün olduğunu, oğlunun vefat haberini sabah saatlerine kadar öğrenemediğini söyledi. 22 yaşındaki Yasin Çelik'in naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Amasra Bartın Maden Ulus Yerel Güncel Haberler

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