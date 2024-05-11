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Elazığ'dan hacca giden vatandaşlar dualarla uğurlandı

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Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan ilk iki kafile, dualarla uğurlandı. Elazığ Valisi ve binlerce kişi de hacı adaylarını uğurladı.

Elazığ'dan hacca giden vatandaşlar dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 358 kişilik ilk iki kafileyi yaklaşık 2 bin kişi yolcu etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan 358 kişilik ilk iki kafile için Elazığ İl Müftülüğü tarafından havalimanında program düzenlendi. Yolculuk öncesi havalimanında dualar okundu. Okunan duaların ardından çocukları ve aileleri ile vedalaşan hacı adayları, dış hatlar terminalinden uçaklara alındı. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve İl Müftüsü İrfan Üstündağ ile binlerce kişi uğurladı.

Yıllarca kutsal topraklara gitmek için beklediklerini belirten bazı hacı adaylarının kurdukları cümleler ve aileleriyle vedalaşmasında duygu dolu anlara sahne oldu.

Elazığ'dan hacca gidecek olan ilk iki kafileyi uğurladıklarını ifade eden İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Bugün Elazığ ilimizde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca giden ilk iki kafilemizi toplam 358 kişiyi uğurluyoruz. Hacılarımız ilk önce Medine-i Münevvere'ye gidecekler daha sonra da Mekke-i Mükerreme'ye geçecekler. Hacılarımızı böyle toplu bir şekilde uğurlamak, onların duygularına ortak olmak, seyretmek gerçekten güzel bir duygu. Hacılarımız güzel bir yolculuk neticesinde mebrur bir hac yapmalarını diliyorum ve inşallah salimen haclarını yapmış olarak sevdiklerine geri kavuşurlar. Biz onlara bu şekilde dua ediyoruz, onlar da gittikleri kutsal topraklarımızda hem kendileri hem bizler hem memleketimiz için dua edecekler. Allah, kabul eylesin. Ayın 15'inde yine bir kafilemiz var. Takip eden günlerde ise 3'üncü bir grup hacımız daha gidecek" dedi.

"Daha bundan öte bir heyecan, sevinç olamaz"

Eşi ile birlikte kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarından Maksut Baykara (64), "Çok sevinçliyiz, çok heyecanlıyız. Daha bundan öte bir heyecan, sevinç olamaz. İlk gidişim, eşimle beraber gidiyoruz. Akrabalarım da beni uğurlamaya geldi. İki kafile birlikte gidiyoruz ve yoğunluk çok fazla" diye konuştu.

"Şu anda aşırı bir yoğunluk var"

Başvurusundan 13 yıl sonra hacca gitmeye hak kazanan ablasını uğurlamaya gelen Osman Gür ise, "Şu anda çok mutluyuz. Bu yıl hac kayıtları çıktı. kendileri kutsal topraklara gidecekler. Ben de 9 yıldır bekliyorum, büyük bir burukluk var ama onlar adına sevinçliyiz. Güzel duygular, rabbim ibadetlerini kolaylaştırsın. Allah, gitmeyenlere nasip etsin. Şu anda aşırı bir yoğunluk var" şeklinde konuştu.

77 yaşında ilk kez hacca gidecek olan hacı adaylarından Ramazan Koçpınar da mutlu olduklarını belirterek dualar etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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