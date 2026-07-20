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Özel bireyler "Elazığ Gastro 2026" programında bir araya geldi

Özel bireyler 'Elazığ Gastro 2026' programında bir araya geldi
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Elazığ'da düzenlenen program, özel bireyleri gastronomiyle buluşturdu. Etkinliğe milletvekili, rektör yardımcısı ve borsa başkanı katıldı.

Elazığ'da düzenlenen "Özel Bireyler İçin Elazığ Gastro 2026" programı, yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği (ELGASDER) tarafından, toplumsal farkındalığa katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen "Özel Bireyler İçin Elazığ Gastro 2026" programı düzenlendi. Harput'ta bir mekanda gerçekleştirilen özel programa Elazığ Ticaret Borsası da destek verdi. Özel bireylerin gastronomi dünyasıyla buluştuğu ve keyifli anların yaşandığı etkinlik, davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Anlamlı organizasyonun bu ayağına destek sağlayan Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ın yanı sıra programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mahmut Doğru, Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Kadir Atıcı, Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Bilal Çoban, ELGASDER Başkanı Harun Seyran ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar, özel bireylerle yakından ilgilenirken Borsa Başkanı Dumandağ ise davetlilerin ve özel konukların birlikte geçirdiği sıcak ve samimi anların kıymetli olduğunu kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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