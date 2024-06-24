Elazığ'da heyelan riski nedeniyle ev ve dükkanlar yıkılacak

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesinde rezerv çalışmaları esnasında dökülen hafriyatın heyelan riskine neden olduğu gerekçesiyle 400'e yakın yeni ev ve dükkan için yıkım kararı verilmesine tepki gösterdi. Erol, "Bizim karşı olduğumuz konu vahşi madenciliktir. Bugün burada bunun en somut örneğini görüyoruz. Firmaların kurallara uymaması ve bu durumun denetlenmemesi sonucunda halkımız ciddi bir mağduriyet yaşıyor" dedi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde, 2007 yılında yapılan bir ihale ile rezerv çalışmalarına başlayan bir firmanın bölgeye boşalttığı hafriyat, 'doğal olmayan heyelan' riskine neden oldu. Firmanın 2014'ten beri döktüğü hafriyat sonrasında ilçede heyelan tehlikesi olduğu gerekçesiyle birçok ev ve dükkanın boşaltılmasına karar verildi. Karar sonrasında Maden ilçesine giden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yıkılacak olan ev ve dükkanların yeniden yapılmasını, firmanın yarattığı hafriyat pasasının kaldırılması ve riskli alan bölgesinin tekrar uzmanlarca incelenerek yeni bir değerlendirmenin yapılmasını talep etti.

"Burada vahşi madencilik yapılıyor"

Gürsel Erol, şunları söyledi:

"Burada önemli bir sorunu ve halkımızın beklentilerini konuştuk. Bizim karşı olduğumuz konu vahşi madenciliktir. Bugün burada bunun en somut örneğini görüyoruz. Firmaların kurallara uymaması ve bu durumun denetlenmemesi sonucunda halkımız ciddi bir mağduriyet yaşıyor. İnsanlar evinden, toprağından, komşusundan olma tehlikesinin yanında can güvenliklerini de kaybetmiş durumdalar. Maden ilçemiz hem Türkiye hem de Elazığ için önemli bir konumdur. Burada bulunan doğal zenginlikler yanında köklü bir kültürel miras da bizlerin koruması gereken konuların başında geliyor. Biz her zaman olduğu gibi Maden'in ve Madenlilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Maden'de halkımızın üç talebi var. Birincisi evlerinin veya iş yerlerinin yerine yenisinin yapılması, ikincisi hafriyat pasasının kaldırılması ve sonuncusu ise riskli alan bölgesinin tekrar uzmanlarca incelenerek yeni bir değerlendirmenin yapılmasıdır. Bugün burada aldığımız talepler doğrultusunda ilerleyen günlerde Meclis'te sorunu ve talepleri dile getireceğiz, aynı zamanda taleplerin sonuna kadar takipçisi olacağız."