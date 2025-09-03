Elazığ'da Hastane İhalelerinde Belirsizlik Devam Ediyor

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Fırat Üniversitesi Hastanesi için ihalenin yapılacağının duyurulduğu nisan ayından bu yana hiçbir adım atılmadığını söyledi. Aynı durumun Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde yapılacağı duyurulan Devlet Hastanesi için de geçerli olduğunu belirten Karataş, "Bu muallak durumun ortadan kaldırılması için bir an evvel ilgili siyasi ve bürokratlarımızın bu konuda açıklama yapmasını istiyoruz" dedi.

Fırat Üniversitesi kampüs alanı içerisinde, yapılacak yerinin kent genelinde tartışmalara yol açtığı yeni üniversite hastanesi binası için Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş bir açıklama yaparak hastane ihalesinin 2025 Nisan ayında ihaleye açılacağını söylemişti. Hastane ile ilgili olarak ödeneğin çıktığını da açıklayan Rektör Göktaş, hastane yerinin bir an önce belirlenmesi gerektiğini belirtmiş bu konuda Kent Konseyi tarafından bir çalıştay yapılarak hastanenin şehrin batısında merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü mevkii'ne yapılmasına karar verilmişti.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümirt Karataş, aradan geçen zaman içerisinde hastane ile ilgili olarak somut bir adım atılmamasını eleştirdi. Üniversite rektörünün hastane için ödenek çıktıpını açıklamasına rağmen hastanenin akıbetinin ne olacağı konusunda hala bir belirsizlik olduğunu ifade eden Karataş, şunları söyledi:

"Bir ilerlemenin olup olmayacağı konusunda bilgi ve açıklama istiyoruz"

"Mart 2025 itibarı ile Elazığ'da gündemi meşgul eden yeni Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin nereye yapılması ile ilgili tartışmalar bitmek bilmedi. Daha sonra Kent Konseyi'nin almış olduğu kararla yeni bir çalıştay yapıldı. Yapılan çalıştayla hastanenin nereye yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunulması ve en doğru yerin neresi olması noktasında bir karar alınması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Çalıştay sonucunda bazı fikir ayrılıklarına rağmen ilimizin siyasileri, üniversite yönetimi özellikle bu hastanenin Kesikköprü Mevkii dediğimiz Hankendi güzergahındaki üniversite arazileri üzerinde yapılması konusunda hemfikir oldular. Bu noktada yapılan açıklamalarda alelacele ödeneğin çıkarıldığı ve bir an önce temelin atılması konusunda medyaya açıklama yapıldı. Ama görünüyor ki Eylül ayına girdik ve proje olmasına rağmen, bunun yapımıyla ilgili ödeneğin çıktığı söylenmesine rağmen herhangi bir proje ve temel atmayla ilgili bir gelişme olmamıştır. Bu konuyla bilgili olan, ilgilenen siyasiler ve ilgililerin Elazığ Halkına bilgi vermesi ve hastanenin yapılıp yapılmayacağı veya yapılacaksa temelin ne zaman atılacağı ve bu noktada ciddi bir ilerlemenin olup olmayacağı konusunda bilgi ve açıklama istiyoruz."

"İki yıldır bir ilerleme kaydedilmedi"

Aynı durumun iki yıldır Sivrice'de yapılması planlanan devlet hastanesi için de geçerli olduğunu ifade eden Ümit Karataş, Sivrice'nin turistik bir ilçe olduğunu hatırlatarak, bu konuda bir an önce somut bir adım atılmasını istedi. Karataş, şu ifadeleri kullandı:

"Sivrice Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesinin tamamlandığı söylenmesine rağmen iki yıldır bu konuda ihalesi tamamlandı, ödenek çıkartıldı denilmesine rağmen maalesef iki yıldır bu konuda da ilerleme kaydedilmemiş ve dediğimiz gibi bu dönemde de turistik anlamda Sivrice'ye gelen misafirler sağlık hizmeti verilmesinde zorlanmıştır. Turizm ilçesi olan Sivricemiz'de hala bir devlet hastanesinin olmaması ve bu konunun muallakta kalması, ilimiz siyasilerinin bu konuda ciddi manada uğraşmalarına rağmen maalesef bir ilerleme kaydedilmemiştir. Hastane için bir temel atılmaması ve hastane için yer temininin bile daha tam olarak netlik kazanmaması bizleri üzmüştür. Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde sivil toplum örgütü olarak hem Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin temelinin atılması, hem de Sivrice Devlet Hastanesinin bir an evvel temellerinin atılması konusunda ciddi manada açıklama yapılmaması ve bu muallak durumun ortadan kaldırılması için bir an evvel ilgili siyasi ve bürokratlarımızın bu konuda açıklama yapmasını istiyoruz. Bu yatırımın Elazığ'a kazandırılması için hızlı bir şekilde atılım yapmalarını beklemekteyiz. Bu konudaki takibimiz devam edecektir. Sivil toplum temsilcileri olarak bu konudaki sıkıntıların giderilmesi konusunda biz de bize düşen gayreti göstereceğiz."