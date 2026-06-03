Köpek saldırısına uğrayıp yaralanan kadın o anları anlattı

Elazığ'da dün kızını yolcu etmek için şehirler arası otobüs terminalinde başıboş köpek saldırısına uğrayarak yaralanan Bircan Uğraş, o anları anlatarak saldırının bir anda gerçekleştiğini ve farkında dahi varamadığını söyledi. Uğraş ayrıca, sokak köpeklerinin tehlike saçmasından dolayı toplatılmasını talep etti.

Elazığ'da dün Kırıkkale'de okuyan kızını yolcu etmek için şehirler arası otobüs terminaline giden 3 çocuk annesi Bircan Uğraş (41), peronların bulunduğu kısımda kurt cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan kadın, bir vatandaşın köpeği kovalamasının ardından saldırıdan kurtuldu. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Uğraş, yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Bacağımda ve kolumda derin yaralar var"

Köpek saldırısında yaralanan Bircan Uğraş, "Terminale kızımı göndermeye gittim. Gittiğimde orada köpek vardı, köpeğin saldırısına uğradım. Bacağımın iki yerinden ve kolumdan ısırdı. Bacağımda derin yaralar var. Kolumda da aynı şekilde açık yaralar var. Dikiş atılmadı. Sargıyla sarıldı. Ağrısı çok fazla. Vatandaş yardımıma yetişti. Allah ondan razı olsun. O fırçayla köpeği kovaladı ondan dolayı köpek üstümden gitti. Yoksa beni paramparça ederdi. Bir sürü vatandaş vardı ama hiçbirisi müdahale edemedi. Bir tane vatandaş da kemerle bacağımı sardı, kanama fazla olmasın. Allah ondan da razı olsun. Saldırı bir anda gerçekleşti. Hiç farkına dahi varamadım. Terminalin içerisinde gezdiğini gördüm. Ben köpeğe yakında değildim. Epeyi mesafe vardı aramızda, birden kızımın arkadaşı, 'Bircan abla köpek geldi' dedi. Yüzümü çevirmemle köpek bacağımı tuttu. O an ne yapacağımı bile şaşırdım. Kendimi yerlere attım. Vatandaşlar üstüme toplandı. Bir genç fırçayla köpeği kovaladı. Onun sayesinde kurtuldum. Kızımı Kırıkkale'ye göndermek için terminale gitmiştim" dedi.

"Hayvanlara kötü demiyorum ama sokak hayvanları toplatılsın"

Sokak hayvanlarının toplatılmasını isteyen 3 çocuk annesi Uğraş, "Çünkü tehlike saçıyorlar. Hayvanlar güzeldir ben kötü demiyorum ama kim bakıyorsa kendi evinde baksın sokakta değil. Sokakta çocuklarımız var, biz bile dışarıda serbest gezemiyoruz. Hayvanlara kötü demiyorum ama sokak hayvanları toplatılsın. Şikayetçi oldum. İnsan canı yerde değildir. Ağrılarım çok, bacağım bir taraftan ağrıyor kolum bir taraftan ağrıyor. Gece ağrılarımdan dolayı yatamadım" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı