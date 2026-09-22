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Eğitim-Sen Gaziantep, Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya tepki verdi

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Eğitim-Sen Gaziantep, Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya tepki verdi
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Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Ömer Parlakçı, okullarda artan şiddetin münferit olmadığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'na güvenli okul ve sosyal destek çağrısı yaptı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Gaziantep'te basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Ömer Parlakçı, okullarda artan şiddetin münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'na güvenli okul ortamlarının oluşturulması ve önleyici sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında öğrencileri hedef alan ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Gaziantep'in Yeşilsu bölgesinde gerçekleştirilen açıklamayı Şube Başkanı Ömer Parlakçı okudu.

Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, saldırının münferit bir asayiş olayı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, okullarda artan şiddetin eğitim sistemindeki yapısal sorunların ve derinleşen toplumsal şiddet ikliminin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde güvenlik sorunları yerine "şekilci düzenlemelerle" gündem oluşturduğu öne sürülerek, "Okullarda öğrenciler saldırıların hedefi olurken, eğitim emekçileri her gün şiddet riskiyle yüz yüze çalışırken, Bakanlığın eğitimin asıl ve hayati sorunu olan 'güvenli okul, güvenli gelecek' talebini görmezden gelmesi kabul edilemez" denildi.

Eğitim-Sen, okulların aşırı güvenlikçi uygulamalarla yönetilmesinin çözüm olmadığını savunarak, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile sosyal hizmet uzmanlarının eğitim sürecinin merkezine alınması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, rehber öğretmen ve sosyal hizmet uzmanı görevlendirmelerinin her okulun sosyoekonomik koşulları ve öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanması istendi.

Açıklamada ayrıca, kalabalık sınıfların azaltılması, müfredatın öfke kontrolü, akran zorbalığıyla mücadele, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenerek, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlandığı, güçlü pedagojik bağların kurulduğu demokratik okul ortamlarının oluşturulması için gerekli adımların vakit kaybedilmeden atılmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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