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Eğitim-İş Tokat Şubesi, Turgutlu saldırısında 11 öğrencinin yaralandığını bildirdi

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Eğitim-İş Tokat Şubesi, Turgutlu saldırısında 11 öğrencinin yaralandığını bildirdi
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Eğitim-İş Tokat Şubesi, Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Fatih Yüce, okulun 'birinci derece riskli' olduğunu, 7 bakanlık protokolünden 15 saat sonra saldırının yaşandığını belirterek sorumluları istifaya çağırdı.

Haber: Savaş Kalkan

(TOKAT) - Eğitim-İş Tokat Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Fatih Yüce, saldırının yaşandığı okulun daha önce "birinci derece riskli" olarak sınıflandırıldığını belirterek, "Altına kaç bakanın imza attığı değil, o imzaların kaç çocuğu koruyabildiği önemlidir" dedi.

Eğitim-İş Tokat Şubesi üyeleri, Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan saldırının ardından sendika binası önünde bir araya geldi. Açıklamaya YENİ Parti Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve parti üyeleri ile Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şube Başkanı Cemal Güneş ve dernek yöneticileri de katıldı. Basın açıklamasını Şube Başkanı Fatih Yüce okudu.

"O İMZALAR KAÇ ÇOCUĞU KORUYABİLDİ?"

Okulun "birinci derece riskli" olarak sınıflandırıldığını söyleyen Yüce, buna rağmen gerekli güvenlik önlemlerinin neden alınmadığını sordu. Okul güvenliğine ilişkin yedi bakanlığın imzaladığı protokole değinen Yüce, şöyle konuştu:

"Okullar açıldıktan bir hafta sonra 7 bakanlık kameraların karşısına geçip önlemlerin alındığını açıkladı ve protokol imzaladı. Bu açıklamaların üzerinden 15 saat geçmeden 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı bir saldırı yaşandı. Bu tam bir ciddiyetsizlik ve sorumsuzluktur. 7 bakanlık bir protokolün altında yan yana gelebiliyorsa, çocuklarımız vurulduğunda sorumluluğun da arkasında durabilecekler mi? Altına kaç bakanın imza attığı değil, o imzaların kaç çocuğu koruyabildiği önemlidir."

"EĞİTİMDEN UZAKLAŞAN ÇOCUĞU KİM TAKİP ETTİ?"

Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun açık liseye geçerek örgün eğitimden koptuğunu, yeniden okula kayıt yaptırmasına rağmen devamsızlık yaptığını belirten Yüce, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına seslendi:

"Eğitimden uzaklaşan çocuğu kim takip etti? Bir çocuk eline silah alana kadar devletin hangi mekanizmaları devredeydi? Çocuklar şiddeti icat etmez, toplumdan öğrenir. Okul ve sosyal hizmetler arasında çalışan bir erken uyarı mekanizması kurulmak zorundadır."

Yüce, okullarda yeterli sayıda psikolojik danışman, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmesini, kalabalık sınıfların azaltılmasını ve ikili eğitimin sona erdirilmesini istedi.

"OKULLARIMIZDA SİYAH GİYİNİYORUZ"

Eğitim-İş'in okulda şiddete karşı eylem başlattığını duyuran Yüce, "Güvenli okul ve sağlıklı eğitim talebimizi yükseltmek adına okullarımızda siyah giyiniyor, 3 gün boyunca yakalarımıza kokartlarımızı takıyoruz. Hiçbir anne baba çocuğunu okula gönderirken silah seslerinin ortasında kalacağını düşünmek zorunda değildir. Sorumluları istifaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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