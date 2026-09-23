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Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti

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Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Aksay'a akaryakıt tankeri çarptı. Aksay kaza yerinde hayatını kaybederken, güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası tanker şoförü Mehmet Alatçı gözaltına alındı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay (55) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Alatçı yönetimindeki 31 AUD 767 plakalı akaryakıt tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Aksay'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aksay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aksay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası şoför Alatçı gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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