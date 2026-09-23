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Çorum'da 23 Nisan Ortaokulu'nun yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu

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Çorum'da 23 Nisan Ortaokulu'nun yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu
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Çorum'da 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının yıkımı sırasında toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kemikleri muhafaza altına aldı; mahalle sakinleri alanın daha önce mezarlık olarak kullanıldığını ifade etti.

Çorum'da bir okulun yıkım çalışması esnasında toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bina yıkım çalışmalarının sürdürüldüğü alanda kepçe operatörü, toprağı kazdığı sırada insana ait kafatası ve kemik parçaları fark etti. Durumu gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede detaylı incelemelerde bulunarak, insana ait kafatası ve diğer kemik parçalarını muhafaza altına aldı.

Mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştirilen okul alanının daha önce mezarlık olarak kullanıldığını ifade ettiler. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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