Eğitim-İş Samsun, 11 öğrencinin yaralandığı saldırı sonrası 7 bakanlığa hesap sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Eğitim-İş Samsun Şubesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki gösterdi. Şube Başkanı Onur Gündüz, saldırının yaşandığı okulun daha önce "1. derece riskli" olarak değerlendirildiğini belirterek, "Bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sormak zorundayız" dedi. Okul güvenliğine ilişkin protokolü imzalayan yedi bakanlığa seslenen Gündüz, "7 imza attınız, şimdi 7 bakanlık olarak kendi görev alanınızın hesabını verin" diye konuştu.

Eğitim-İş Samsun Şubesi üyeleri, yoğun yağmura rağmen İlkadım ilçesindeki Gazi Müzesi önünde saat 18.30'da basın açıklaması yaptı. YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan'ın da destek verdiği açıklamayı Şube Başkanı Onur Gündüz okudu.

Okul güvenliğinin yalnızca okul girişinde alınan tedbirlerle sağlanamayacağını söyleyen Gündüz, "Şiddet bir anda ortaya çıkmıyor, onu besleyen nedenleri görmeden yalnızca sonucuna müdahale ederek çocuklarımızı koruyamayız" dedi.

Saldırının yaşandığı okulun güvenlik açısından "1. derece riskli" olarak değerlendirildiğini belirten Gündüz, "Madem bu okul 1. derece riskli olarak tespit edilmişti, o halde bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını da sormak zorundayız" diye konuştu.

Gündüz, geçen eğitim öğretim yılında okullarda yaşanan saldırıların ardından yaz tatilinin riskleri belirlemek ve önlem almak için kullanılabileceğini ifade etti. Yedi bakanlığın okul güvenliğine ilişkin bir protokol imzalayıp önlemlerin alındığını açıklamasından yaklaşık 15 saat sonra saldırının yaşandığını söyleyen Gündüz, şunları kaydetti:

"7 bakanlık bir protokolün altında yan yana gelebiliyorsa, çocuklarımız vurulduğunda sorumluluğun da arkasında yan yana duracak mıdır? Protokol imzalamak sorumluluğun yerine getirildiği anlamına gelmez. Protokol, ancak sahada karşılığı varsa anlamlıdır. Altına kaç bakanın imza attığı değil, o imzaların kaç çocuğu koruyabildiği önemlidir."

"ÇOCUKLAR ŞİDDETİ İCAT ETMEZ, TOPLUMDAN ÖĞRENİR"

Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun eğitim sürecine ilişkin sorular yönelten Gündüz, açık liseye geçtikten sonra yeniden okula kayıt yaptıran çocuğun bir hafta boyunca okula gelmediğini belirtti. "Çocuklar şiddeti icat etmez, toplumdan öğrenir" diyen Gündüz, eğitimden uzaklaşan veya sosyal ve psikolojik açıdan risk altında bulunan çocuklara hangi kurumların ulaştığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Gündüz, Milli Eğitim Bakanlığına okullardaki rehberlik öğretmeni sayısını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına risk altındaki çocuklara yönelik erken müdahale mekanizmalarını, İçişleri Bakanlığına ise bir çocuğun ateşli silaha nasıl ulaşabildiğini sordu. Gündüz, "7 imza attınız; şimdi 7 bakanlık olarak kendi görev alanınızın hesabını verin" dedi.

"GÜVENLİ OKUL, SAĞLIKLI EĞİTİM"

Okul güvenliğinin yalnızca polisiye tedbirlerle ele alınamayacağını vurgulayan Gündüz; yeterli sayıda psikolojik danışman, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı ile sosyal hizmet uzmanı istihdam edilmesini istedi. Kalabalık sınıfların azaltılması, ikili eğitimin sona erdirilmesi ve öğrencilerin ücretsiz sanat, spor ve kültür faaliyetlerine erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

Eğitim-İş üyelerinin "Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim" talebiyle siyah giydiğini ve üç gün boyunca kokart takacağını belirten Gündüz, "Hiçbir anne baba çocuğunu okula gönderirken onun silah seslerinin ortasında kalıp kalmayacağını düşünmek zorunda değildir. Hiçbir çocuk okul yolunda kurşunlarla karşılaşmamalıdır" dedi.

Gündüz, yaralanan öğrencilere acil şifa dileyerek açıklamasını, "Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumlularına 'istifa' diyoruz" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA