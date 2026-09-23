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Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

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Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama Haber Videosunu İzle
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Yavaş'ı kararının ardından tebrik için aradığını belirten Özel, bundan sonraki süreçte alacağı her türlü karara saygılı olduklarını söyledi.

  • Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini duyurdu.
  • Yavaş'ın istifasının ardından ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık ile Beypazarı, Kalecik, Ayaş, Güdül, Elmadağ, Şereflikoçhisar ve Polatlı ilçe belediye başkanları da CHP'den ayrıldı.
  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti kurulurken hiçbir belediye başkanını zorlamayacağını ve her kararlarına saygılı olduğunu belirtti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından açıklama yaptı.

"MEMLEKET VE KENDİSİ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmişliğe vurgu yapmış, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirdik. Aynı noktadayız. Birinci sorumluluğu kendisine oy verenleredir. Hayırlı olsun. Kendisine kararından sonra açtığım tebrik telefonunda, kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın her türlü kararına saygılıyız."

Özel, CHP'nin "CHP’li bir belediye başkanı bir iş yaparken başka partinin genel başkanına haber veremez" sözlerini de eleştirerek, "Başka partinin genel başkanı, 31 Mart akşamının genel başkanıydı. Yavaş gibi bir siyasetçinin iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi söz konusu olamaz" yanıtını verdi. 

"'HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANINI ZORLAMAYACAĞIM' DEMİŞTİM"

Yeni Parti'nin kuruluş sürecine de değinen Özel, "Ben Yeni Parti kurulurken, hiçbir belediye başkanını zorlamayacağımı, onların görevlerinin özel olduğunu, her kararlarına saygılı olduğumu ifade etmiştim. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu. Yavaş'ın istifasının ardından ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık ile Beypazarı, Kalecik, Ayaş, Güdül, Elmadağ, Şereflikoçhisar ve Polatlı ilçe belediye başkanları da benzer açıklamalarla CHP'den ayrılmıştı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Yinede bu mesir mqcununa oy verecegiz

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

dili varmamış mansurun akpartiye geçeceğini kendine göre bir şeyler söylemiş

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Nereye geçerse geçsin ona oy yok. Sırtının üstüne yatan başkan istemiyoruz Ankara'lılar olarak......

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Haber Yorumlarıhatice halil:

ankara bi kurtulsaydı şu adamdan. geldiğinden beri yatıyor

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Özgür Özel sizin partinize katılacağını umuyorsan yanılıyorsun. Sende sinekten yağ çıkarmaya çalışma. İşine bak.....

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Adamsın Mansur başkan tam da bazılarına kapak olacak cümle kurmuş "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur"

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Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Size umut bağlayan milleyin oyuna bile sahip çıkamıyorsunuz, vatana nasıl sahip çıkacaksınız,

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ne yapacak nasıl sahip çıkacaktı boş yorum yapma, adamlar yargıyı emniyeti basını bağlamış cereyan eden olayları görmüyorsan niyetin başka

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Haber Yorumlarımesutkeklik1907:

Yeni partiyemi katılacak bence katılmayacak

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Köyüne gider artık.... Zaten Ankara için yaptığı hiçbir şey olmadı ki....

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