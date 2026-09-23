Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından açıklama yaptı.

"MEMLEKET VE KENDİSİ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmişliğe vurgu yapmış, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirdik. Aynı noktadayız. Birinci sorumluluğu kendisine oy verenleredir. Hayırlı olsun. Kendisine kararından sonra açtığım tebrik telefonunda, kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın her türlü kararına saygılıyız."

Özel, CHP'nin "CHP’li bir belediye başkanı bir iş yaparken başka partinin genel başkanına haber veremez" sözlerini de eleştirerek, "Başka partinin genel başkanı, 31 Mart akşamının genel başkanıydı. Yavaş gibi bir siyasetçinin iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi söz konusu olamaz" yanıtını verdi.

"'HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANINI ZORLAMAYACAĞIM' DEMİŞTİM"

Yeni Parti'nin kuruluş sürecine de değinen Özel, "Ben Yeni Parti kurulurken, hiçbir belediye başkanını zorlamayacağımı, onların görevlerinin özel olduğunu, her kararlarına saygılı olduğumu ifade etmiştim. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu. Yavaş'ın istifasının ardından ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık ile Beypazarı, Kalecik, Ayaş, Güdül, Elmadağ, Şereflikoçhisar ve Polatlı ilçe belediye başkanları da benzer açıklamalarla CHP'den ayrılmıştı.