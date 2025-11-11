Şehri yasa boğan vefat! Eğitim gönüllüsü Nüket Ersoy hayatını kaybetti

Asırlık eğitim çınarı Nüket Ersoy geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını kaybetti. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy için bugün ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Merhume Nüket Ersoy'un taziyeleri 121 nolu taziye evinde kabul edilecek.

NÜKET ERSOY KİMDİR?

Gaziantep'te modern anlamdaki ilk tekstil fabrikası olan Veliç'in kurucusu Cemil Alevli'nin kızı olan Nüket Alevli Ersoy, Robert Koleji'den mezun olduktan sonra tüm hayatını toplumun gelişimine harcadı. Toplumu olumlu yönde dönüştürmenin, dolayısıyla kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasının tek yolunun eğitim olduğunu biliyordu. Toplumun yarısını oluşturan kadınları geri bırakarak gelişimin sağlanamayacağı bilinci ile özellikle de kız çocuklarının okuması, hayatın her alanında etkin görevler alması için önemli projelere imza attı.

KOLEJ VAKFI 62 YAŞINDA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın bir çok ülkesinde kadınların eşitlik, adalet ve kadın hakları için mücadelesini hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak için kutlanmaktadır. Kadınların haklarına sahip çıkması ve mücadele etmesinin yolu bilinçlenmekten geçmektedir. Yani eğitimden. Anadolu'nun öncü kadını Nüket Alevli Ersoy'un kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Okulları bugün 62. yılını kutluyor. Gaziantep Kolej Vakfı ile 62 yıl önce yakılan eğitim meşalesi sadece Gaziantep'i değil tüm Anadolu'yu aydınlatmaya devam ediyor. Standartların üzerinde, yabancı dil ağırlıklı olarak eğitim veren Gaziantep Kolej Vakfı'nın binlerce mezunu Gaziantep'in ülke kalkınmasındaki lokomotif kentlerden birisi haline gelmesinde büyük rol oynamıştır.

YÜZLERCE ÖĞRENCİYE BURS VERDİ

Nüket Alevli Ersoy'un kadına ve topluma yönelik başarıları sadece Gaziantep Kolej Vakfı Okulları ile sınırlı değildir. O, şehrin ileri gelenlerinin eşlerinin üye olduğu Yardımseverler Derneği başkanlığına seçildiğinde henüz 28 yaşındaydı. Evinde genç hanımlara pasta yapmayı öğreterek, geliri derneğe kalmak üzere gençlerin gidip oturabileceği Gaziantep'in ilk modern pastanesi olan "Kara Kedi"yi açtı. Başkanlığı döneminde Gaziantep'in sosyal ve kültürel hayatının gelişimi için önemli etkinliklere imza attı. Elde edilen gelirle yüzlerce öğrenciye burs verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Okulları fikrinin Anadolu'yu aydınlatacak bir eğitim kurumuna dönüşmesini çok büyük emek ve fedakarlık örneği göstererek Gaziantep'e değerli bir eğitim kurumu kazandıran Nüket Alevli Ersoy, Kolej'de Kadınlar Kolu Başkanlığı ve uzun yıllar gönüllü olarak İngilizce öğretmenliği yaptı. Halen Gaziantep Kolej Vakfı Okulları'nda mütevelli ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini başarı ile yürüten Nüket Alevli Ersoy, başarıları ile tüm Anadolu kadınlarına rol model oldu.

1986-1987 yıllarında şimdiki adı Şahinbey Lions Kulübü olan Gaziantep Lioness Kulübü'nün kurucu başkanlığını yaptı. Başkanlığı döneminde 6 bin kişinin diyabet taramasını yaptırdı. Bu projeyle Lions'un, "Top Ten" ödülünü alarak dünyadaki en başarılı üç kulüpten birisi oldu. Gaziantep'in tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan bin adet masa takvimi bastırarak dünyanın dört bir yanındaki Lions Kulüplerine posta ile gönderdi.

Atatürk ilke ve prensiplerine gönülden bağlı, çağdaş bir Cumhuriyet kadını olan Nüket Alevli Ersoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm dünyada öğretmenler günü olarak kabul edilmesi için önemli çalışmalar yaptı. ABD'nin Illinois, Lousiana, Kentuky, Texas, Alabama ve New Mexico eyaletlerinde 24 Kasım öğretmenler günü olarak kabul edildi.

1991 yılında Marmaris'teki Lions Ulusal Konvansiyonunda Yıldız Kenter, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Duygu Sezer ve Mehmet Ali Birand'a branşlarındaki başarılarından dolayı Lions'un en büyük ödülü olan "Melwyn Jones" ödülünü getirerek, kendilerine takdim etti. 1992 yılında Avustralya Brisbane'de yapılan Lions konvansiyonuna konuşmacı olarak katıldı. Başarılarından dolayı uluslararası başkan William L. BIGGS tarafından üstün başarı ödülüyle onurlandırıldı. Bir kenar semtte bulunan 1800 mevcutlu Hürriyet İlkokulundaki öğrencilere diş taraması yaptırdı. 8 Diş hekimi 3 ay süreyle öğrencilerin çürük dişlerini tedavi etti.