Eğirdir'de Susuzluk Elma Bahçelerini Vuruyor

Haber : Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Serpil köyünde su sıkıntısı, elma üretimini olumsuz etkiliyor. Yıllardır devam eden susuzluk nedeniyle çok sayıda elma ağacı kururken, üreticiler ağaçlarını yaşatabilmek için tankerlerle su taşıyor.

ANKA Haber Ajansı mikrofonuna konuşan köylüler, susuzluk sorununun çözülmemesi halinde bölgede elma üretiminin tamamen sona erebileceğini ve köyden göçlerin başlayabileceğini ifade etti.

"YİYECEĞİMİZ ELMAYI BAŞKA KÖYDEN ALIYORUZ"

Üretici Alim Özkan, Serpil köyünde yaklaşık 4-5 yıldır su sorunu yaşandığını belirterek, yaptıkları çalışmalara rağmen yeterli suya ulaşamadıklarını söyledi. Özkan, "Üst tarafımız göl, aşağı tarafımız da göl ama susuzluğu çeken Serpil köyü. İnanın, sondaj için son taşı kazdık ama su çıkmadı. Havuz kazdırdık, onun da suyu bitti. Şu anda ağaçları görüyorsunuz, hepsi kurudu" dedi.

Kuruyan ağaçların uzun yılların emeği olduğunu ifade eden Özkan, yeni dikilecek ağaçların yeniden verim vermesinin yıllar süreceğini belirtti. Özkan, "Bu ağaçlar 15-20 yıllık. Şimdi bunları kestik, diyelim ki su geldi, yeniden verim vermesi 7-8 yılı buluyor. Bu yüzden mevcut ağaçlarımızı kurutmamamız gerekiyordu. Çok zor durumda kaldık" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda köyde önemli miktarda elma üretildiğini belirten Özkan, üretimin azalmasının soğuk hava depolarını ve köydeki istihdamı da etkilediğini söyledi.

Elma üretimi sayesinde köyde çok sayıda kişinin çalıştığını belirten Özkan, "Elma o kadar güzel oluyordu ki burada 15-20, hatta 50 kişi kış boyunca çalışıyordu. Şimdi onlardan da olduk" dedi.

AĞAÇLARI KURUMAMASI İÇİN TANKERLERLE SU TAŞIYORLAR

Ağaçların tamamen kurumaması için her gün tankerlerle su taşıdıklarını anlatan Fahri Yılmaz ise yapılan çalışmanın yalnızca ağaçları hayatta tutmaya yönelik olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Ağaçlarımız kurumaması için serum gibi su taşıyoruz. Kanaldan ve çevredeki sınırlardan kaçan suları tankerlere pompayla basıp buraya getiriyoruz. Günlük 3 tanker, 5 tanker ne gerekiyorsa taşıyıp ağaçlarımızı kurumaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Bu sadece bir umut. Kurumasını önlüyor ancak meyvesine herhangi bir faydası yok. Meyvede kalite açısından da bir faydası olmuyor. Sadece kurumasını önlüyoruz" dedi.

Kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Devletimiz bu esnada bir baraj yaparsa mesela, baraj bizi kurtarır. Umudumuz bu" ifadelerini kullandı.

"3 BİN 500 DEKAR ELMA ALANI KURUYOR"

Köylülerin kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalıştığını ancak yapılan yatırımların yetersiz kaldığını belirten Yılmaz, çok sayıda üreticinin havuz ve sondaj çalışmalarına rağmen su sorununu çözemediğini söyledi.

Yılmaz, "Ağaçlarımız yüzde 100 kurumak üzere. Arkadaşlarımız yatırım yaptı, bütün paralarını ve birikimlerini harcadılar. Havuz yaptılar fakat onlar da boşaldı. O da çözüm olmadı. Sondajlar kazıldı, onlar da kurudu. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Serpil köyünde yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda elma üretimi yapıldığını belirten Yılmaz, "Vallahi şaşırdık ne yapacağımızı. Böyle giderse, burada köy diye bir şey kalmaz. Bu köy buradan dağılır gider yani. Buradan herkes göç etmek zorunda kalır. Çünkü tarımcılık bittikten sonra her şey biter. Şu anda 3 bin 500 dekar alanı elma ekili. 3 bin 500'ü de kuruyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA