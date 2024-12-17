Ege Üniversitesi ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı Sinema Ajansı Genel Müdürlüğü arasında eğitim, kültür ve sanat alanlarında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Ege Üniversitesi ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı iş birliği ile II. Uluslararası Turan Film Festivali düzenlenecek.

Ege Üniversitesi ile Azerbaycan arasında eğitim, kültür, sanat alanlarında var olan iş birliğinin daha da geliştirilmesi, ortak bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması, Türk dünyası kültürünün korunması, yaşatılması, aktarılmasını kapsayan protokol Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı Sinema Ajansı Genel Müdürü Orkhan Fikretoğlu tarafından imzalandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "İlkini görkemli bir açılış töreni ve çeşitli etkinliklerle başarıyla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Turan Film Festivali'ni bu yıl 3-5 Mayıs 2025 tarihlerinde kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenleyeceğiz. Engin Türk Kültürü ile sinema sanatını bütünleştirecek 2. Uluslararası Turan Film Festivali için Üniversitemiz ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı iş birliği içinde hazırlıkları sürdürüyor. Bu kapsamda, Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı Sinema Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı arasında; eğitim, kültür, sanat alanlarında var olan işbirliğinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Türk dünyası kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ortaklaşa bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalar yapılacak; çalıştaylar, konferanslar, sergiler, yarışmalar, festivaller, konserler ve turnuvalar düzenlenecek. Bu kapsamda Ege Üniversitesi tarafından hayata geçirilen II. Uluslararası Turan Film Festivali Azerbaycan'da yapılacak" diye konuştu.

"Türk dünyası sineması Azerbaycan'da bir araya getireceğiz"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Tam akredite öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemizin görevleri arasında eğitim öğretim, araştırma geliştirmenin yanı sıra kültür sanatsal faaliyetlerine yönelik çalışmalar da yer alıyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne, topluma katkı misyonumuz kapsamında bölgemizin ve ülkemizin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak, bu alandaki çeşitliliğe katkı sağlayacak önemli etkinliklere imza attık. Hem adını aldığımız bölgede hem ülkemiz sathında hem de Türk dünyası başta olmak üzere uluslararası arenada ismimizi duyurduk. Bu bilinçten hareketle Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulayarak, bu bağların güçlenmesine katkıda bulunmak, Türk devletleri ve topluluklarının kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini göstermek hedefiyle Uluslararası Turan Film Festivalinin birincisi İzmir'de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 'Kızılelma' teması ile gerçekleştirdik. Festivale 77 ülkeden 1055 başvuru yapıldı. Türkiye'den 158 Film, Azerbaycan 47 Film, Kırgızistan 31, Kazakistan 21, Özbekistan 15 ve Türkmenistan'dan 10 film katılım gösterdi. Festival kapsamında uluslararası film yarışması, 3 söyleşi, 2 fotoğraf sergisi, 7 gösterim seçkisi, 1 resim sergisi, 1 konser, 1 dans gösterisi sanatseverlerle buluştu. Bu önemli etkinliğin ikincisini bu sene 03 - 05 Mayıs 2025 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve Türk dünyası kültür ve sanatının merkezi Şuşa'da gerçekleştireceğiz. Türk dünyası sinemasının tüm paydaşlarını 'Tek Millet İki Devlet' ülküsü ile Azerbaycan'da bir araya getireceğiz. Bu buluşma ile Türk sinemasının uluslararası alanda daha görünür olmasına ve Türk kültürünün sinema aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağız. Festival, Türk devletleri ve topluluklarında sinema alanındaki faaliyetlerin korunmasını sağlamanın yanı sıra, kültürel mirasın karşılıklı olarak paylaşılmasına da ortam sunacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve Türk dünyasının kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çok önemli bulduğum bu iş birliği protokolünün hazırlanmasında emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR