Ege Üniversitesi Filistin'deki Saldırıları Protesto Etti

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Filistin'de devam eden saldırılara dikkat çekmek ve Refah Sınır Kapısının işgalini protesto etmek amacıyla "Filistin Meselesi ve Kudüs Davamız" başlıklı konferans düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "İsrail'in Ekim ayından bu yana, başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'de masum sivillere yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açmıştır. Açıkça soykırım ve insanlığa karşı suçlarının bir göstergesi olmuştur" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ), "Filistin Meselesi ve Kudüs Davamız" başlıklı konferans düzenleyerek İsrail'in katliamlarını ele aldı. EÜ Kültür Sanat Evinde gerçekleşen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. Banu Yücel, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Filistin'de yaşananların bir insani felaket olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "İsrail'in ekim ayından bu yana, başta Gazze şeridi olmak üzere Filistin'de masum sivillere yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açmıştır. Uluslararası insan hakları norm ve ilkeler ihlal edilerek bölgede; hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, uluslararası yardım kuruluşlarının bulunduğu bölgelere yönelik havadan ve karadan saldırılar neticesinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce masum sivil hayatını kaybetmiştir. İsrail yönetiminin tüm tepkilere rağmen Filistin halkına yönelik sistematik bir şekilde devam eden ağır ve insanlık dışı saldırıları, sivillere yönelik toplu cezalandırma, geniş çapta yıkım ve yerinden etme politikaları açıkça soykırım ve insanlığa karşı suçlarının bir göstergesi olmuştur" dedi.

Rektör Budak: "Daha fazla insanlık dramına yol açmadan bir an önce sona erdirilmelidir"

Bölgede temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini söyleyen Prof. Dr. Budak, "Tüm ateşkes çağrılarına rağmen savaş suçu işlemeye devam eden İsrail, Refah bölgesindeki saldırılarına da devam etmektedir. İsrail yıllarca abluka altında adeta açık hava hapishanesine dönüştürdüğü Filistin'de, temel insan hak ve özgürlükleri ile uluslararası hukukun ilkelerini hiçe sayarak insani yardımları engellemek suretiyle açlığı ve yokluğu en büyük silah olarak kullanmakta ve bölgede yaşayan binlerce Filistinliyi göç etmeye zorlayarak bölgedeki insani dramı daha da artırmaktadır. İsrail'in Filistin'e yönelik işgal niteliğindeki bu saldırıları daha fazla insanlık dramına yol açmadan bir an önce sona erdirilmelidir. Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz. Bu anlamda, akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim" diye konuştu.

Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık'ın yaptığı "Filistin Meselesi ve Kudüs Davamız" başlıklı konferansta ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Küçük ve Birgivi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah Efe konuşmacı olarak katıldı.

"Yaşanan soykırım, bir insanlık meselesidir"

Yaşanan soykırımın bir insanlık meselesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Palabıyık, "İnsanlık dramına dönüşen bu soykırım, artık sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesidir. Yapılan her zulme karşı gelinmelidir. Bu, Müslüman olmanın Türk olmanın yoludur, yordamıdır. Varlığımızın sebebidir. Bu yüzden bütün insanlığı bu perişanlığa sebebiyet verenleri lanetlemeye, buna maruz kalanlara yardım etmeye ve destek vermeye, onlar için dua etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Birgivi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah Efe de, konferans kapsamında yaptığı konuşmada, peygamberler tarihi boyunca Kudüs'te yaşanan gelişmeleri ve Kudüs'ün tüm dinler açısından önemini anlattı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Küçük ise özellikle 1900'lü yıllar kapsamında Filistin ve İsrail arasında tırmanan gerilimin nedenlerine değindi.

Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Budak, öğrencilerle birlikte "Tüm Kampüsler Gazze İçin Küresel İntifada" yazılı pankartla fotoğraf çektirdi. Etkinlikte ayrıca, Filistin'de gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için lokma döktürüldü. - İZMİR