Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İnsan Hakları Günü'nde yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili mesaj yayınladı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, "Her insan eşit haklarla doğar" maddesine vurgu yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, bireylerin insan olmaktan gelen yaşamsal haklarının sağlanması açısından yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin "Adaletin Getirdiği Hukuk" adlı kitabının önsözünde yer alan, "Hukuk ile insan hakları arasındaki ilişki konusunda farklı kabuller vardır. Devletlerden bazıları insan hakları belgelerinin yasalar düzeyinde, bazıları anayasa düzeyinde, bazıları da anayasanın üstünde olduğunu kabul eder. Her şeyden önce insan hakkı kendi hakkını aramanın haricinde başkasının hakkını savunmaktan geçer. Çünkü insan hakları evrensel bildirgesinde dediği gibi ve hepimizin bildiği gibi her insan eşit haklarla doğar" cümlelerine atıfta bulundu.

İNSAN HAKLARINDA İLK BASAMAK YEREL YÖNETİMLER

Efes Selçuk Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana insanı orijine koyan çalışma ve projelerine dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Güncel hayatta yerel yönetimler, insanların haklarını talep edebilmek adına başvurabildikleri en yakın kamu kurumlarıdır. Bu konuda yaptığımız birçok şey var. Her şeyden önce Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimini kurmuş olmamız, Kadın Dayanışma Merkezimiz, kadınlara hukuki bilgileri elde edebilmeleri için vermiş olduğumuz hukuk başlangıcı derslerimiz, kadın hakları derslerimiz yine kadınların istihdama dahil olabilmesi ve ekonomiye dahil olabilmesi adına bilhassa tarım işçisi kadınlar için açmış olduğumuz Deppo Efes Masal Evimiz ve Belevi'de, annelerin de gözünün arkada kalmadan iş hayatına devam edebilecekleri gibi sosyalleşebilecekleri ortamların oluşmasını sağlayan Belevi Şen Çocuk Atölyemiz var" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen tüm projelerin temelinde insan odakları bir anlayışa bağlı olarak eşitsizliği aradan kaldırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Çocukların, gençlerin ve herkesin ücretsiz bir şekilde kültürel ve sosyal faaliyetlerden faydalanabilmesini sağlayan kütüphanemiz ve kütüphane bünyemizde kurslarımız var. Çocuk Meclisi'nde kendilerini ifade eden, haklarını bilen ve icraatta bulunabilen çocuklarımız var. Ayrıca çocukların ve kadınların güvenli gıdaya erişebilmesi için anne karnından başlayarak hamile ve eşitsiz şartlar dahilinde yaşayan kadınların hamileliğinden itibaren çocuğun iyi beslenebilmesi için yeterli besin miktarlarına ulaşması adına başlattığımız aynı zamanda hiçbir çocuğun okula aç gitmemesini sağlayan Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projemiz var. Merkezden uzakta oturan ve kent merkezinde eğitim gören öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimiz var" dedi.

"YÜKSEK SESLE, İÇİMİZ BURULMADAN..."

Hayata geçen insan odaklı projelerin kentte gelişen dayanışma kültürü çerçevesinde yerel yönetimler ve halk odaklı çalışmalar olduğunu kaydeden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Belediye olarak bugüne kadar vatandaşlarımızla beraber elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz demem o ki bunlar sadece insan hakları dahilinde insan haklarına orijinal alarak yaptığımız ancak görünmesinden ziyade vicdani olarak insan haklarını savunmamıza dair yerel yönetimlerin üzerine düşmek zorunda kaldığı esaslardı. Çünkü çağdaş ve eşit ülkelerde olması gereken devlet tarafından yapılması gereken bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılması iken Türkiye'de olan boşluğu Efes Selçuk'ta vatandaşlarımızın desteğiyle dayanışmayla ortaklaşarak hep birlikte üstesinden gelmeye çaba sarf ettik ve bundan sonra da çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Daha eşitlikçi, daha çağdaş, daha özgür ve her şeyden önce daha insan odaklı bir gelecek için el ele olmaya devam edeceğiz. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü yüksek sesle içimiz burulmadan kutlayacağımız yarınlara" dedi.