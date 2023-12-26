Efeler Belediyesi Kadın Muhtarlar Akademisi düzenledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, proje ve çalışmalarında kadınlara uyguladığı pozitif ayrımcılığa devam ederken, yaklaşan yerel seçimler öncesi kadın muhtar adayları için önemli bir iş birliğini daha hayata geçirdi.

Efeler Belediyesi, Ege Kadın Buluşması Platformu ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği ortaklığında kadın muhtar ve aza adayları için eğitim programı düzenlendi. Adını Türkiye'nin ilk kadın muhtarından alan "Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi" Efeler Belediyesi Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadınların nasıl aday olabilecekleri, seçime nasıl hazırlanabilecekleri, seçim stratejileri, iletişim teknikleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konunun ele alındığı eğitimde kadın muhtar ve aza adaylarıyla bir araya geldi. Muhtarlık için adım atarak elini taşın altına koyan, siyasi yaşamda 'ben de varım' diyen tüm kadınları gönülden kutladığını belirten Başkan Atay, kadınlara yönelik yaptığı hizmetleri anlattı.

Göreve geldiğinde yaptığı ilk hizmetin, seçim çalışmalarında karşılaştığı kadınların talebi doğrultusunda Ovaeymir Mahallesi'nde Kadınlar Parkı açmak olduğunu ifade eden Başkan Atay; çalışan annelerin çocukları için okul öncesi eğitim veren 5 Gündüz Bakım Evi, kadınların sosyalleşebildiği, içinde ücretsiz ikramların olduğu 6 Hanımevi, sadece kadınların istihdam edildiği kadınların ekonomik hayatına katılımını sağlayan Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik Efesem Akademi, okuldan sonra çocukların, gençlerin ders çalışıp kitap okuyabildikleri 14 Kitap Kafe, Aydın'da ilk kez Down Kafe ve Otizm Yaşam Merkezi gibi çok sayıda hizmetin detaylarını anlattı.

"Marka değeri yüksek bir efeler için çalışacağız"

Marka değeri yüksek Efeler için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Atay; "Belediye Başkanlığının güzel yanı insanlarının hayatına dokunan hizmetleri hayata geçirmek ve onların mutluğunu görmek. Bu paha biçilemez bir duygu. Mutlu geri dönüşler, hayata geçirdiğimiz projelerin doğru olduğunu bize gösteriyor. Kadınların, çocukların tabi ki her kesimden vatandaşımızın hayatına dokunan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Marka değeri yüksek bir Efeler oluşturabilmek için de var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Mehmet Fatih Atay, konuşmasının ardından muhtar adaylarının sorularını da yanıtlayarak kadın adayların taleplerini dinleyip, çalışmalarında destek olma sözü verdi. - AYDIN