Edirne'de Bin 400 Yıllık Gelenek Kakava Ateşi Yakıldı

EDİRNE (ANKA) - GÖKHAN TUZLADAN

Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen Kakava ve Hıdrellez şenlikleri, bu yıl '2022 Edirne Yılı' etkinlikleri kapsamında Sarayiçi'nde düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu şenliklerde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler renkli kıyafetleriyle dans eden Romanlara eşlik etti.

İki yıldır pandemi nedeniyle sembolik olarak yakılan Kakava ateşi, bu yıl tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde hazırlandı. Ormanlık alan içinden toplanan dallar ve ağaç parçalarını hazırlayan Edirne Belediyesi ekipleri, ateşin kolay yanabilmesi için benzin ve mazot karışımını da 1 ton dolayındaki ağaç parçalarının üzerine döktü.

400 YILLIK GELENEK

Şenlikler, törenle başlatıldı. Törende konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bahara, barışa, bolluğa ve berekete merhaba demek ve tüm insanlığın huzuruna bir selam durmak için bin 400 yıllık geleneksel Kakava ateşini yakacaklarını belirtti. Gürkan, Türkiye'de Kakava ateşinin sadece Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış yiğitlerin diyarı ve pehlivanların başkenti Edirne Sarayiçi'nde yandığını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kakava'nın 2017 yılından bu yana UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğunu ve bugün tüm izleyicilerin bu kültürel mirasa sahip çıktığını vurgulayarak, "Pandemi nedeniyle Belediye başkanımız, Çeribaşımız ve benim de içim buruktu. Ama şimdi 3 yılın acısını çıkartacak şekilde sizlerle beraberiz" dedi. Canalp, şöyle konuştu:

"İKİ HAFTAYA 3 BAYRAM SIĞDIRDIK"

"Benim milletim büyük bir millettir. Neden biliyor musunuz? 2 haftaya 2 tane bayramı sığdıran bir millettir benim milletim. Benim milletim 2 hafta önce 23 Nisan'ı, dünyada çocuklara atfedilmiş olan tek milli bayramı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza, milletimize armağanı canla başla, heyecanla kutladık. Ama hemen geçen hafta aynı zamanda dini bayramımızı Ramazan Bayramı'nı kutladık. ve bugün hep beraberce kültürel bir bayramı, Kakava'yı ve Hıdırellez'i kutluyoruz sizlerle beraber. Allah aşkına söyleyin. Dünyada iki haftada üç tane bayramı, birisi milli bayram, birisi dini bayram, diğeri de kültürel bayram kutlayan başka bir millet var mı?

Kakava demek toprağın ruhunu, toprağın coşkusunu, üzerine basmış olduğumuz çimenlerin ruhunu bedenimizde ruhumuzda hissedebilmek demek. Kakava demek, insanlarla beraber olduğunuz zaman diğer insanların coşkusunu da ruhunuzla nakşedebilmek demek. Bugün burada bulunan insanların çok ayrı bir sorumluluğu var. 2017 yılından beridir Kakava sadece Edirne demek değil, sadece Trakya demek değil, sadece Türkiye demek de değil. Çünkü 2017 yılından beri Kakava demek Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun tescili ile insanlığın somut olmayan kültürel mirası demek."

Hazırlanan sırık meşalelerin il protokolünün eline verilmesi ile bin 400 yıllık geçmişi olan ve 2017 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine aldığı Kakava ateşi, AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve vatandaşların katılımıyla yakıldı. Ateşin durulmasını bekleyen vatandaşlar, daha sonra ateşin üzerinden atlayarak dilek diledi.