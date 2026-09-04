Edirne'de 53 çocuk için sünnet şöleni

EDİRNE Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde, 53 çocuk için Millet Bahçesi'nde sünnet şöleni etkinliği düzenlendi.

Kentte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hizmetlerinden yararlanan 53 ailenin çocuğu için sünnet şöleni düzenlendi. Vakfın, Şehir Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlediği şölen öncesi valilik önünden başlayan sünnet alayı şehirde tur attı. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen sünnet şölenineyse Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte çocuklar için çeşitli oyun alanları oluşturuldu.

Edirneli klarnet sanatçısı Göksel Demlendirici'nin konser verdiği programda, Edirne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sergiledi. Pasta kesimiyle birlikte çocukları ve ailelerini kutlayan Vali Sezer, "Bugün burada 53 tane çocuğumuzun inşallah aileleriyle beraber büyüdüklerini görmenin sevincini yaşıyoruz. 53 çocuğumuzun bugün sünnet merasimine şahitlik ediyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Önce analarına, babalarına, ailelerin ve sonra da bu güzel vatanımıza, milletimize onları bağışlasın" dedi.

Etkinlik sonunda, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı