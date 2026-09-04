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KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı Haber Videosunu İzle
KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığındaki görev değişiklikleri kapsamında Bakanlık Müsteşarı Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları görevden alındı.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olarak batan katamaran tipi yolcu gemisine ilişkin soruşturma ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığındaki görev değişiklikleri de devam ediyor. 

ÜÇ YETKİLİNİN DAHA GÖREVİNE SON VERİLDİ 

Başbakan Ünal Üstel tarafından 2 Eylül'de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı'nın ardından, bakanlık bünyesinde üç yetkilinin daha görevine son verildi.

Yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları'nın görevden alınmasına karar verildi. Söz konusu görevden almaların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.

Üstel, batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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