Edirne'de 23 Nisan'da farklı bir gün: Biri eğlendi biri çalıştı

Edirne'de 23 Nisan'da farklı bir gün: Biri eğlendi biri çalıştı
Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar parklar, etkinlik alanları ve okul programlarına katılırsın, 6 yaşındaki Ömer Mızga ise dedesi Mustafa Mızga ile birlikte hurdaları satmak için yola koyuldu.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar parklar, etkinlik alanları ve okul programlarına katılırsın, 6 yaşındaki Ömer Mızga ise dedesi Mustafa Mızga ile birlikte hurdaları satmak için yola koyuldu.

El arabasının üzerine binerek dedesine eşlik eden Ömer'in neşeli halleri dikkat çekerken, yaşadığı anlar görenlerin ilgisini çekti. Hem yolculuğun bir parçası olan hem de dedesiyle vakit geçiren Ömer, gününü farklı bir şekilde değerlendirdi.

"Bugün çalıştık, yarın okula gidecek"

Dede Mustafa Mızga, torunuyla birlikte geçirdikleri günü anlatarak, "Bugün çalıştık, hurdaları satmaya gidiyoruz. Yarın sabah anasınıfına okuluna gidecek" dedi.

Mızga, torununun hem sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini hem de eğitimine devam ettiğini ifade etti.

Ömer'in hayali asker olmak

Yaşıtları 23 Nisan'ı oyunlar ve etkinliklerle kutlarken Ömer'in en büyük hayali ise asker olmak. Küçük Ömer, büyüdüğünde asker olmak istediğini söyleyerek şimdiden hayalini dile getirdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
