Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Edirne'de 1001 Hatim Duası Geleneği Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Edirne'de 1001 Hatim Duası Geleneği Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki tarihi Dar'ül Hadis Camii'nde, Osmanlı geleneği olan '1001 Hatim Duası' yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ziyaretçilere hayır dağıtıldı ve ikramlarda bulunuldu.

Edirne'deki tarihi Dar'ül Hadis Camii'nde, her yıl üç ayların ilk cuma günü icra edilen ve Osmanlı geleneği olan "1001 Hatim Duası" bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Üç ayların ilk cuması gerçekleştirilen "1001 Hatim Duası" dolayısıyla Dar'ül Hadis Camii'ne gelenler dua etti, hayır dağıttı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda ziyaretçilere, pilav, lokma, şerbet ve lokum ikram edildi.

"Asırlık gelenek devam ediyor"

Geleneksel olarak devam eden asırlık bir gelenek olduğunu söyleyen caminin imam hatibi Doğa Erkol, "Peygamber Efendimiz, 2. Murat Han'ın rüyasına giriyor ve burada medrese yapmasını söylüyor. 2. Murat Han da bunu emir telakki ederek hemen hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber Efendimizin ruhu için burada '1001 Hatim' geleneği başlatılıyor. Peygamber Efendimiz, 2. Murat Han'ın rüyasına giriyor ve burada medrese yapmasını söylüyor. 2. Murat Han da bunu emir telakki ederek hemen hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber Efendimizin ruhu için burada '1001 Hatim' geleneği başlatılıyor. Bizler de bu geleneği devam ettiriyoruz" dedi.

Hayırseverlerin ihtiyaç sahipleri için şeker, tuz, makarna gibi gıdalar getirdiğini ve camiye bıraktığını belirten Erkol, çok güzel bir kalabalık olduğunu ve bu asırlık geleneği devam ettireceklerini söyledi.

Bugün hatim geleneğine yoğun katılım olduğunu aktaran Erkol, içeride yer kalmayınca cami bahçesine hasır serdiklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Mürset Çiftçi, "Her yıl düzenli olarak geliyorum. Önce Hasan Sezai Hazretleri'ne gidip sonra buraya gelirim. Namaz kılıp Kur'an okuyorum. Hayır yapmaya çalışıyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Maneviyat çok güzel. Burası her sene böyle kalabalık oluyor" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
img

Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
img

Sürpriz için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
Avukatlar düğmeye bastı! Narin davasında bir ismin tahliyesi isteniyor

Son Dakika Haberleri

Ferdi Tayfur, Ata Demirer küs müydü, neden küstü? MasterChef neden yok 3 Ocak Cuma? MasterChef yeni bölüm ne zaman? Kandıralı Ferdi tutuklandı mı, suçu ne? Kandıralı Ferdi neden tutuklandı? Başkan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Başkan filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Konyaaltı 3-4 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kiracı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kiracı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Ocak Akşehir, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli konusu ne? Zembilli oyuncuları kim? Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)? Zembilli karakterleri kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.