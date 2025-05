Ebe ve Hemşireler Kalıcı Çözümler Talep Ediyor

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Düzce Temsilcilik Eş Başkanı Cemal Yılmaz, ebe ve hemşirelerin yalnızca özel günlerde hatırlanmak istemediğini, sorunlarına kalıcı çözümler talep ettiklerini belirterek, "Pandemi ve deprem süreci, ebelik ve hemşireliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Düzce Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan Yılmaz, her yıl 21-28 Nisan'ın Ebeler Haftası, 5 Mayıs'ın Dünya Ebeler Günü, 12-18 Mayıs'ın Hemşirelik Haftası ve 12 Mayıs'ın Hemşireler Günü olarak kutlandığına dikkati çekti.

Ancak sağlık sisteminde yaşanan sorunların, ebe ve hemşirelerin yalnızca bu tarihlerde hatırlanmasını kabul edilemez kıldığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi ve deprem süreci, ebelik ve hemşireliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Ebe ve hemşirelerin iş yükleri de AB ve OECD ülkelerine göre daha fazla ancak neredeyse onların yarısı kadar ücret almaktadır. Özellikle emekliliğe yansıyan temel ücrette 'dönüşüm' politikaları ile yıllar içinde gerileme yaşanmıştır. Ebe ve hemşireler de diğer sağlık emekçileri gibi kısmen de olsa gelirlerini arttırmak için daha fazla mesai ve nöbet tutmaya başlamıştır. Yine döner sermaye, teşvik vb uygulamalar ile yapılan ücretlendirme yöntemi nedeniyle en temel hak olan dinleme hakkı dahi kullanılamamakta, yıllık izinlere dahi ayrılmamaktadırlar. Bu durum bile yaşanan yoksulluğu göstermektedir. Temel ücretler çok az olduğu için emekliliği gelen ebe ve hemşireler yoğun çalışma koşullarına rağmen emekli olmaktan imtina etmektedirler. Kısaca, günümüz çalışma koşulları, yoğun emek sömürüsünün olduğu vahşi kapitalizmin ilk dönemlerini anımsatmaktadır."

"Haklarımız iyileştirilsin"

Liyakatsiz yöneticiler, siyasal baskı ve ekonomik şiddet nedeniyle sağlık çalışanlarının mobbing ve şiddetle karşı karşıya kaldığını da ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Temel ücret üzerine eğitim durumu, yapılan işin niteliği ve riski, kıdem yılı gibi kriterler ile giydirilmiş ücret belirlensin. Bu gerçekleşinceye kadar bağımsız bir meslek grubu olan her sağlık emekçisinin yaptığı her işlem (enjeksiyon, serum, tansiyon ölçme, hasta bakımı vb.) kendi adlarına işlem puanı olarak işlenip karşılığı olan teşvik ödemesi verilsin. Kovid-19 pandemisi ve deprem ile birlikte daha da görünür hale gelen ebe-hemşire sayılarındaki açık giderilsin, kadrolu güvenceli istihdamla atama yapılsın. Fiili hizmet süresi zammı geçmiş hizmetleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlensin. Kadın ebe-hemşireler için analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlensin, bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilsin. Her iş yerinde 7/24 hizmet veren ücretsiz kreş sağlansın. Ebe-hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık emekçileri için güvenli çalışma ortamları oluşturulsun, şiddete karşı tüm tedbirler alınsın."

Açıklamasında, KHK ile ihraç edilen tüm sağlık emekçilerinin görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Ancak örgütlenirsek ve birlikte mücadele edersek haklarımızı alabiliriz. SES çatısı altında mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.