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Düzceli kadın arı yetiştiricisi İzmir'de Dünya Gıda Günü etkinliğinde ödül aldı

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Düzceli kadın arı yetiştiricisi İzmir'de Dünya Gıda Günü etkinliğinde ödül aldı
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Düzceli kadın arı yetiştiricisi, İzmir'de Dünya Gıda Günü etkinliğinde arıcılık faaliyetleri kapsamında ödül aldı. Ödül, kadın üreticilerin emeğinin görünür kılınması ve arıcılığın kırsal kalkınmadaki öneminin vurgulanması açısından anlamlı bulundu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) iş birliğinde, Dünya Gıda Günü kapsamında İzmir'de düzenlenen etkinlikte, Düzceli kadın arı yetiştiricisi Emine Kazancı ödüle layık görüldü.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla gerçekleştirilen programa; kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Programda gıda güvencesinin sağlanması, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin güçlendirilmesi, doğal kaynakların etkin kullanımı, gıda israfının önlenmesi ve yenilikçi üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile birlikte programa katılan Düzce'de ailesiyle birlikte arıcılık yapan Emine Kazancı, geleneksel bal üretimini arı sütü, propolis ve arı ekmeği gibi katma değerli ürünlerle çeşitlendirerek örnek bir başarı hikayesi ortaya koyarak özellikle arı sütü üretimindeki çalışmalarıyla kadın emeğinin ve aile işletmeciliğinin gücünü gösteren Kazancı'ya arıcılık alanındaki üretici faaliyetleri kapsamında ödül takdim edildi. Kazancı'nın ödüllendirilmesi, kadın üreticilerin tarımsal faaliyetlerdeki emeğinin görünür kılınması ve arıcılık sektörünün kırsal kalkınmadaki öneminin vurgulanması açısından anlamlı bir gelişme oldu.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Esra Uzun, arıcılığın yalnızca bal ve diğer arı ürünlerinin üretimiyle sınırlı olmadığını, arıların tozlaşmaya sağladığı katkı sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Uzun, "Arıcılık hem doğal ekosistemin korunması hem de kırsal ekonominin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kadın üreticilerimizin bu alandaki başarıları bizler için ayrıca gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Kadınların tarımsal üretimdeki rolünün güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan İl Müdürü Uzun, "Kadın üreticilerimizin bilgi, emek ve azimleriyle tarımın her alanında daha güçlü yer almalarını önemsiyoruz. Düzceli kadın arı yetiştiricimiz Emine Kazancı'nın Dünya Gıda Günü gibi anlamlı bir etkinlikte ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İl Müdürlüğü olarak kadın üreticilerimizi desteklemeye, sürdürülebilir tarımsal üretimi geliştirmeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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