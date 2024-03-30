Düzce Üniversitesi, kamu kurumlarıyla lisansüstü eğitim iş birliği protokolleri imzaladı

Düzce Üniversitesi, ildeki birçok kamu kurumu ile lisansüstü eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Düzce Üniversitesi ; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, Düzce Organize Sanayi Bölgesi ile lisansüstü eğitim protokolleri imzaladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin lisansüstü eğitimi de önemsediğini ifade ederek, kamu kurumlarıyla iş birliğinin ve koordinasyon içinde ortak çalışmalar yürütmenin Düzce'ye katkıları olacağını sözlerine ekledi.

Rektör Sözbir, imzaladıkları protokollerin görevlerini özveri ile gerçekleştiren kurum personellerine hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE