Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan vekili ve TBMM 27. Başkanı İsmail Kahraman, Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış törenine konuk oldu.

Program öncesinde İsmail Kahraman, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek Düzce Üniversitesi Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra 2026-2027 akademik yılı açılış törenine geçildi. Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi olarak; Türkiye Yüzyılı'nda, eğitimden araştırmaya, toplumsal katkıdan bölgesel kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü bir Türkiye için çalıştıklarının altını çizerek, "Kuruluşumuzdan bugüne geçen süreçte; akademik kadromuz, eğitim altyapımız, araştırma kapasitemiz, bilimsel yayınlarımız, proje çalışmalarımız ve toplumsal katkı faaliyetlerimizle önemli mesafeler kat ettik. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilerek kurumsallaşmamızı, eğitim kalitemizi ve akademik yetkinliğimizi tescillendirdik. Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üye olarak küresel anlamda büyük bir adım attık. Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisas Üniversitesi misyonumuzla da bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılarla, uzun tarihi geçmişe sahip üniversitelerle rekabet edebilir bir konuma yükseldiklerine dikkat çeken Sözbir, "THE World University Rankings 2026'da, mühendislikte araştırma kalitesinde Türkiye'de birinci olmanın gururunu yaşadık. EngiRank 2026'da İnşaat Mühendisliği alanında Türkiye birincisi olduk. UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026'da ise dünyada 138. sıraya yerleştik. 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında yine Türkiye 1.'si olduk" ifadelerinde bulundu.

Düzce Valisi Mehmet Makas, ülkemizin önemli devlet büyüğü ve örnek şahsiyet İsmail Kahraman'ı ağırladıkları için onur duyduklarını belirterek, milletimizin her zaman hakkın yanında olduğunu ve gittiği her yere barış, adalet ve hoşgörü götürdüğüne işaret etti. Ülkemizin son 25 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, mavi vatandan uzay vatana ve savunma sanayisine kadar önemli gelişmeler gösterdiğini vurgulayan Makas, devletimizin dünyanın zirvesine doğru yol almaya devam ettiğini dillendirdi.

"Üniversiteler deniz feneri gibidir"

2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni konuşması için kürsüye davet edilen İsmail Kahraman, Düzce Üniversitesi'ni kısa sürede kat ettiği mesafe için tebrik ederek, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı sıralamalardaki üst seviyeden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Üniversiteleri deniz fenerine benzeten ve insanların gideceği yolu aydınlatan kurumlar olduğunu ifade eden Kahraman, milletin kültür seviyesini de artırma noktasındaki rolünden de bahsetti.

"Üniversiteler önemli kurumlar"

Tarihi süreçte eğitim sistemindeki değişimleri ve bunların etkilerinden söz eden İsmail Kahraman, 1. Dünya Savaşı'nın büyük yıkımlara yol açtığını ve galip devletlerin işgal ettikleri ülkelerin insanlarını yönlendirmek için eğitim sistemini kendilerine göre düzenlediklerini sözlerine ekledi. Uzun süre ülkemizin üniversite açma vasfını kaybettiğini dile getiren Kahraman, 1923'e kadar ülkemizde 2 üniversitenin bulunduğunu, 1946'ya kadar üniversite açılmadığını belirtti. Adnan Menderes döneminde 4 üniversite açıldığını söyleyen Kahraman, dünyadaki üniversite sayılarından da örnekler verdi. Hindistan'da 8 bin 140, ABD'de 5 bin 762, Çin'de 3 bin 167, Arjantin'de bin 709, Rusya'da ise bin 308 üniversite olduğunu ve bu ülkelerin ilk 5'i oluşturduğunu ifade etti. Ülkemizin toplam 208 üniversite ile dünyada 25. sırada olduğunu dile getiren Kahraman, üniversitelerin ilim ve irfan kazandırma, toplumu yükseltme noktasında önemli katkıları olduğunu söyleyerek üniversite sayısının gelişiminden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Tarihe önem verilmesi gerektiğine de dikkat çeken İsmail Kahraman, eğitim sisteminin maneviyatı içinde barındırmasının önemi üzerinde durdu. Türkiye'de milli gelirin kişi başı 19 bin dolara yükseldiğini dile getiren Kahraman, ülkemizin geliştiğini ve ilerlediğini belirterek millilikten uzaklaşılmaması dilekleriyle sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Düzce Valisi Mehmet Makas ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından İsmail Kahraman'a hediyesinin takdim edilmesinin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı