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Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir'e DTSO'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir'e DTSO'dan Hayırlı Olsun Ziyareti
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimini üniversitede ağırladı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimini üniversitede ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın teklifleriyle Düzce Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Nedim Sözbir'e, DTSO heyeti hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe ve Meclis Üyesi Yunus Emre Gülay, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Düzce Üniversitesi'nde bir araya geldi. Rektör Sözbir, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Nazik ziyaretleri ve değerli temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık da Rektör Sözbir'in yeniden göreve atanmasının Düzce Üniversitesi ve şehir için hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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