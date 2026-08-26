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CIA Direktörü Moskova'da: Peskov Doğruladı

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Kremlin Sözcüsü Peskov, CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova'ya gelerek özel servisler arasında temaslar gerçekleştiğini, bunun olumlu olduğunu ve Putin'e bilgi verildiğini açıkladı. Ayrıca Kiev yönetiminin çöktüğünü savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Moskova'ya geldiğini belirterek "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

CIA Direktörü Ratcliffe'in dün Moskova'ya geldiğini doğrulayan Peskov, "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirten Peskov, Vladimir Putin'e Ratcliffe ile temaslar hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

"Kiev yönetimi çöküyor"

Ukrayna'nın sahada başarısız olduğunu ifade eden Peskov, cephedeki durumun bunu gösterdiğini söyledi.

Peskov, Kiev yönetiminin çökmeye başladığını belirterek "Avrupalıların bunu görmezden gelmesi büyük bir hata." değerlendirmesini yaptı.

Ermenistan'a ilişkin de bu ülkenin iç siyasetinde ağır süreçlerin yaşandığını söyleyen Peskov, bunların yasalara uygun şekilde gerçekleşeceğine dair umudunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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