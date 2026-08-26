İnegöl'de kalp krizi direksiyon başında can aldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.
Tekin Çaldır yönetimindeki 35 LAG 20 plakalı kamyonetiyle Süleymaniye Mahallesi OSB 2. Caddesi'nde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.
Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çaldır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA