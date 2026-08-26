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Süper Lig'den sürpriz talip! Güle güle Cengiz Ünder

Süper Lig'den sürpriz talip! Güle güle Cengiz Ünder Haber Videosunu İzle
Süper Lig'den sürpriz talip! Güle güle Cengiz Ünder
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Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Cengiz Ünder'e Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK talip oldu. Çorum temsilcisinin sarı-lacivertlilerle görüşmelere başladığı ve milli futbolcunun maaşının önemli bir bölümünü karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

  • Çorum FK, Cengiz Ünder'in transfer şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile temasa geçti ve oyuncunun maaşının önemli bir bölümünü karşılamaya hazır olduğu belirtildi.
  • Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Ağustos 2023'te Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Cengiz Ünder, Şubat 2025'te Los Angeles FC'ye kiralandıktan sonra 2025-26 sezonunda Beşiktaş'a kiralandı ve Beşiktaş formasıyla 30 maçta 5 gol, 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması sürerken Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE İLE TEMASA GEÇTİLER

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Çorum FK yönetimi, Cengiz Ünder'in transfer şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile temasa geçti. İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtilirken, Çorum FK'nın milli futbolcunun maaşının önemli bir bölümünü karşılamaya hazır olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Cengiz Ünder, Ağustos 2023'te Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için Fransız ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Cengiz, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Süper Lig'de çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol ve 2 asist kaydetti.

ÖNCE ABD, SONRA BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe'de forma süresi azalan Cengiz Ünder, Şubat 2025'te MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandı. ABD macerasının ardından Fenerbahçe'ye dönen milli futbolcu, 2025-26 sezonunda bu kez Beşiktaş'a kiralandı.

BEŞİKTAŞ'TA 30 MAÇA ÇIKTI

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 30 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli kanat oyuncusu bu maçlarda 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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