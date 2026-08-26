Süper Lig'den sürpriz talip! Güle güle Cengiz Ünder

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması sürerken Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nın 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE İLE TEMASA GEÇTİLER

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Çorum FK yönetimi, Cengiz Ünder'in transfer şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile temasa geçti. İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtilirken, Çorum FK'nın milli futbolcunun maaşının önemli bir bölümünü karşılamaya hazır olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Cengiz Ünder, Ağustos 2023'te Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için Fransız ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Cengiz, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Süper Lig'de çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol ve 2 asist kaydetti.

ÖNCE ABD, SONRA BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe'de forma süresi azalan Cengiz Ünder, Şubat 2025'te MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandı. ABD macerasının ardından Fenerbahçe'ye dönen milli futbolcu, 2025-26 sezonunda bu kez Beşiktaş'a kiralandı.