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Düzce İl Müftüsü Aydın, 4-6 yaş kurs öğrencilerinin Bed-i Besmele törenine katıldı

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Düzce İl Müftüsü Aydın, 4-6 yaş kurs öğrencilerinin Bed-i Besmele törenine katıldı
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Düzce'de Koçyazı Mahallesi'ndeki Zahidül Kevseri 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda Bed-i Besmele programı gerçekleştirildi. Düzce İl Müftüsü Osman Aydın ile İl Müftü Yardımcılarının da katıldığı programda minikler camiyi tanıyıp Kur'an okudu ve dua etti.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan Zahidül Kevseri 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bed-i Besmele töreni düzenlendi. Miniklerin camiyle tanıştığı, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği programda renkli ve anlamlı anlar yaşandı.

Düzce İl Müftülüğüne bağlı Koçyazı Mahallesi Zahidül Kevseri 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler için Bed-i Besmele programı gerçekleştirildi. Kurs yönetici ve öğreticileri tarafından düzenlenen programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, İl Müftü Yardımcıları Selma Velioğlu Çelik ve Mustafa Yeşilorman, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında minik öğrenciler ilk olarak cami görevlisiyle tanışarak camiyi yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından Kur'an-ı Kerim okuyan ve hep birlikte dua eden çocuklar, camide geleneksel çocuk oyunları da oynadı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Bed-i Besmele geleneği yaşatılıyor

Osmanlı döneminden günümüze uzanan Bed-i Besmele geleneği, çocukların eğitim hayatına ilk adımı atarken düzenlenen özel bir merasim olarak biliniyor. Dört-beş yaşlarındaki çocukların mektebe başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen bu törenler, "Amin Alayı" olarak da adlandırılıyor.

Çocuğun eğitim hayatına başlamasını toplumsal bir törenle anlamlandıran Bed-i Besmele geleneği, mektebe ve öğretmene verilen önemi yansıtıyor.

Düzce'de düzenlenen programla minik öğrenciler hem cami kültürüyle tanıştı hem de geleneksel Bed-i Besmele heyecanını yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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