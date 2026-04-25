Düzce'den Seracılık İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nde inceleme

Düzce'den Seracılık İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nde inceleme
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Seracılık İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) incelemelerde bulundu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Seracılık İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarete, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun başkanlığında; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Durna, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Cem Özmen ile Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Vural Çatıkkaya katılım sağladı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, Çaycuma Seracılık İhtisas OTB'de yürütülen çalışmalar, altyapı düzenlemeleri, üretim süreçleri ve yatırım modeli hakkında yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, seracılık faaliyetlerinin planlanması, modern üretim teknikleri, yatırımcı yapısı ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan uygulamalar değerlendirildi.

Program süresince temsilcilere, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu eşlik etti. Ayrıca, Zekai Kamitoğlu'na ait sera da ziyaret edilerek, uygulamada karşılaşılan süreçler ve üretim deneyimleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizde başarılı şekilde uygulanan tarıma dayalı ihtisas OTB örneklerinin yerinde incelenmesi, yürütülen çalışmaların daha sağlıklı değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Çaycuma Seracılık İhtisas OTB; altyapısı, üretim kapasitesi ve organizasyon yapısı ile dikkat çeken önemli bir modeldir. Bu kapsamda elde edilen bilgi ve tecrübelerin, ilimizde yürütülen teknik ve idari çalışmalara katkı sunması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen inceleme ziyaretinin, tarıma dayalı ihtisas OSB'lere ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağlaması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
