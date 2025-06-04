Düzce'de Kurban Bayramı İçin Sıkı Denetim

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun başkanlığındaki ekip yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında sıkı denetim yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurban hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, başkanlığındaki heyet hayvan pazarında denetimde bulundu.

Düzce'ye diğer illerden yaklaşık 3 bin 500 büyükbaş ve bin 500 küçükbaş olmak üzere toplam 5 bin kurbanlık hayvan girişi beklendiği bildirildi. İl Müdürü Esra Uzun "İlimiz genelindeki hayvan varlığıyla birlikte toplamda yaklaşık 9 bin 500 büyükbaş ve 3 bin 500 küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Artan hayvan hareketliliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek adına hem hayvan satış yerlerinde hem de işletmelerde denetimler sıkı bir şekilde sürdürülmektedir" dedi.

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ise şu şekilde sıralandı; "Dini ölçülere uygun olması. Sağlıklı, besili ve gebe olmaması. Kulak küpesinin takılı olması. Büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesine sahip olması. Sığır ve mandaların 2 yaşını, koyun ve keçilerin ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Kurban kesimi sırasında uyulması gereken yasal yükümlülükler: İl dışından gelecek veya il dışına gönderilecek hayvanlar için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Veteriner Sağlık Raporu alınmalıdır. Aynı il içindeki sevklerde ise; büyükbaş hayvanlar için hayvan pasaportu, küçükbaşlar için ise nakil belgesi zorunludur. Kurban sevklerinin başlamasıyla birlikte, ilgili kurumlarla koordineli olarak yol kontrolleri artırılmış; satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Tarım cebimde mobil uygulaması ile kurbanlık hayvanların küpe numaraları sorgulanarak aşı bilgilerine ulaşmak mümkündür. Kesilecek hayvanların küpeli ve kayıtlı olması şarttır. Kesilen hayvanlar, küpe numaralarıyla birlikte en geç 7 gün içinde İl/İlçe Müdürlüklerine bildirilmelidir. Damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların satışa sunulması ve kesimi yasaktır. Kesimler, sadece ruhsatlı mezbaha ve kombinalarda veya Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği geçici kesim alanlarında Veteriner Hekim kontrolünde yapılacaktır. Cadde, sokak ve park gibi alanlarda kesim yapılması yasaktır. İç organlarda hastalık şüphesi varsa, mutlaka görevli veteriner hekime başvurulmalıdır. Kurban atıkları, çevreye rastgele atılmamalı; çöp varillerine kalın poşetlerle bırakılmalı ya da sokak hayvanlarının ulaşamayacağı şekilde toprağa gömülmelidir."

İl Müdürü Esra Uzun, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle birlikte güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla, valiliğimizin koordinasyonunda il müdürlüğü olarak tüm gerekli tedbirleri aldık. Bu mübarek günlerin, milletimize ve tüm insanlığa barış, esenlik ve kardeşlik getirmesini diliyor; tarım sektöründe emek veren tüm üreticilerimizin ve çalışanlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi. - DÜZCE