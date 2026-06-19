Düzce'de Nadir Eserler Sempozyumu: Kültürel Miras Geleceğe Taşınıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ilk kez nadir eserlerin usulüne uygun biçimde muhafaza edilmesi, kayıt altına alınması ve dijital imkanlardan yararlanılarak gelecek kuşaklara ulaştırılması bakımından önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Tarihi ve kültürel mirasımızın müstesna parçaları arasında yer alan nadir eserlerin korunması, belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Düzce'de ilk kez düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirasın Geleceği: Okul Kütüphanelerindeki Nadir Eserler Sempozyumu, Namık Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Düzce Müftüsü Osman Aydın, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İstanbul'dan Düzce'ye gelen alanında uzman konuşmacıların sunumlarıyla gerçekleştirilen sempozyumda, okul kütüphanelerinde bulunan nadir eserlerin tespiti ve muhafazasından dijitalleştirilmesine, sanatsal hususiyetlerinden eğitim çalışmalarında değerlendirilmesine kadar birçok konu ele alındı.

Sempozyumun 'Nadir Eserlerin Korunması' başlıklı birinci oturumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu yönetiminde gerçekleşti. Kuzucuoğlu, 'Nadir Eserlerin Önemi' başlıklı sunumunda bu eserlerin tarihi, ilmi ve kültürel kıymetine dikkat çekerek nadir eserlerin yalnızca geçmişten kalan kitaplar değil, aynı zamanda medeniyet hafızasını taşıyan temel kaynaklar olduğunu ifade etti.

Ümraniye Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zeynep Kalender, 'Okul Kütüphanelerindeki Nadir Eserler' başlıklı sunumuyla okul kütüphanelerinde yer alan tarihi eserlerin tespit edilmesi ve kayıt altına alınmasının önemine değindi.

Marmara Üniversitesi Şube Müdürü Mustafa Sulu, 'Nadir Eserlerin Korunması' sunumunda eserlerin fiziksel şartlardan, çevresel unsurlardan ve yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek zararlar karşısında nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler paylaştı.

Kadıköy Bostancı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hülya Narsap, 'Nadir Eserlere Yönelik Eğitim Çalışmaları' başlığı altında öğrencilerde tarihi eser ve kültürel miras bilinci oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilebilecek eğitim faaliyetlerini ele aldı.

Birinci oturumun son sunumunda Üsküdar Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Yanpınar, 'Nadir Eserlerin Korunma Süreci' hakkında bilgi vererek eserlerin tespitinden bakım ve muhafaza aşamalarına kadar takip edilmesi gereken süreci aktardı.

Belgeleme ve dijitalleştirme süreçleri değerlendirildi

Programın 'Nadir Eserlerin Belgelenmesi' başlıklı ikinci oturumu ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Selçuk Aydın yönetiminde gerçekleştirildi. Aydın, 'Nadir Eserlerin Dijitalleştirilmesi' başlıklı sunumunda tarihi eserlerin dijital ortama aktarılmasının, eserlerin korunması ve ilmi araştırmalara erişimin kolaylaştırılması bakımından taşıdığı ehemmiyeti anlattı.

Felsefe Öğretmeni Nihal Özşirin, 'Nadir Eserlerdeki Sanatsal Özellikler' başlıklı sunumunda nadir eserlerin yalnızca metin muhtevasıyla değil; hat, süsleme, sayfa düzeni ve estetik unsurlarıyla da önemli birer sanat eseri niteliği taşıdığını belirtti.

Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hatice Şeyma Yeniçeri Çeltik, 'Nadir Eserlerde Cilt ve Tezhip Sanatı' başlıklı sunumuyla geleneksel kitap sanatlarının inceliklerini anlattı. Tarihi eserlerde kullanılan ciltleme teknikleri, bezeme unsurları ve tezhip sanatının seçkin örnekleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Oturumun son bölümünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi Şube Müdürü Memduh Dinç, 'Nadir Bir Kitabın Hikayesi' sunumuyla bir eserin geçmişten günümüze uzanan serüvenini; tarihi, kültürel ve bibliyografik yönleriyle ele aldı.

Öğrencilerimizin kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık kazanmalarına, eğitimcilerimizin ise okul kütüphanelerinde bulunan tarihi eserler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmelerine imkan sağlayan sempozyum, soru ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Programın sonunda, bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak sempozyuma katkı sunan konuşmacılara, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Geçmişten tevarüs ettiğimiz nadir eserlerin usulüne uygun biçimde muhafaza edilmesi, kayıt altına alınması ve dijital imkanlardan yararlanılarak gelecek kuşaklara ulaştırılması bakımından önemli bir ilmi zemine vesile olan sempozyum; kültürel miras bilincinin eğitim yoluyla güçlendirilmesine katkı sağladı.

Eğitim müzesi gezildi

Katılımcılar, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Düzce İl Eğitim Tarihi Müzesi'ni gezdi. Eğitim tarihine ışık tutan belge, kitap, eğitim araçları ve muhtelif eserleri inceleyen konuklar, müzenin ihtiva ettiği koleksiyon ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Maziden günümüze eğitim hayatımızın gelişimini ortaya koyan eserler, katılımcılar tarafından ilgiyle tetkik edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı