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5 ülkeden gençler Düzce'de bir araya geldi

5 ülkeden gençler Düzce'de bir araya geldi
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Düzce'de düzenlenen Erasmus+ gençlik projesinde Türkiye, Malta, Portekiz, Polonya ve Macaristan'dan 30 genç, kültürlerarası diyalog, sosyal kapsayıcılık ve aktif vatandaşlık temalarında bir araya gelerek atölye çalışmaları, drama ve kültür geceleriyle ortak projeler gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen Erasmus+ gençlik projesi kapsamında Türkiye, Malta, Portekiz, Polonya ve Macaristan'dan 30 genç, kültürlerarası diyalog, sosyal kapsayıcılık ve aktif vatandaşlık temaları etrafında bir araya gelerek ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Düzce uluslararası gençlik projesine ev sahipliği yaptı. Türkiye, Malta, Portekiz, Polonya ve Macaristan'dan toplam 30 gencin katıldığı projede, kültürlerarası diyalog, sosyal kapsayıcılık ve aktif vatandaşlık konuları ele alındı. Program boyunca farklı kültürel geçmişlere sahip gençlerin bir araya gelerek empati geliştirmeleri, önyargıları aşmaları ve toplumsal uyuma katkı sunmaları amaçlandı.

Etkinliklerde kültürlerarası iletişim, ayrımcılıkla mücadele, empatik iletişim, aktif dinleme ve çatışma çözümü başlıklarında atölye çalışmaları düzenlendi. Katılımcılar; grup çalışmaları, drama, rol yapma, hikaye anlatıcılığı ile farklı yaşam deneyimlerini değerlendirdi.

Proje kapsamında mülteci gençler, engelli bireyler, dil engeli yaşayanlar ve ekonomik açıdan dezavantajlı grupların karşılaştığı sorunlar çeşitli senaryolar üzerinden ele alındı. Sanat ve drama çalışmalarıyla kapsayıcılığı artırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirildi. Program süresince gençler kısa filmler, görsel çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırlayarak kültürlerarası anlayış ve dayanışmayı teşvik eden mesajlarını dijital platformlarda paylaştı. Ayrıca kapsayıcı kamusal alanlar ve sosyal katılım konusunda geliştirilen öneriler ortak proje çıktıları haline getirildi. Projenin son bölümünde katılımcılar, kendi ülkelerinde hayata geçirebilecekleri gençlik projelerini planlayarak geleceğe yönelik ortak hedefler belirledi. Edinilen bilgi ve deneyimlerin yerel etkinlikler, atölyeler ve çevrim içi çalışmalarla yaygınlaştırılması hedefleniyor. Kültür gecelerinde ise Türkiye, Malta, Portekiz, Polonya ve Macaristan'dan gelen gençler ülkelerine özgü yemekleri, dansları, müzikleri ve geleneklerini tanıttı.

Etkinlikler sayesinde katılımcılar arasında yeni dostluklar kurulurken, kültürlerarası bağların güçlenmesine de katkı sağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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