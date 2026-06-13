Haberler

Amatör telsizciler Düzce'de buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Gırgın Çayırı Kamp Alanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Amatör Telsiz Kampı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 300 amatör telsizciyi bir araya getirdi. Kampta yurt dışı bağlantıları, tilki avı ve çocuk etkinlikleri gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Gırgın Çayırı Kamp Alanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Amatör Telsiz Kampı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 300 amatör telsizciyi bir araya getirdi.

Düzce Amatör Radyo ve Telsizciler Derneği'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Amatör Telsizciler kampı Kaynaşlı'da bulunan Gırgın çayırında gerçekleştirildi. Bursa, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Bartın, Samsun, Bilecik, Karabük'ten katılan 300 amatör telsizci katılım sağladı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kamp organizasyonunda yurt dışı ile de telsiz bağlantıları yapılması dikkat çekti. Etkinlikler ve kamp ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Bilal Dağcıoğlu, "Şu an burada ikinci geleneksel Amatör Telsiz kamp etkinliğimizi yapıyoruz. Buradaki amacımız Düzce harici tüm Türkiye'deki radyo amatörlerinin bir araya gelerek birlik beraberlik kardeşlik dostluk çerçevesi içersinde bilgi ve becerilerimizi tecrübelerimizi birbirimizle paylaşarak güzel bir dostluk ortamı oluşturarak bilgi becerimizi daha da ilerleyerek geçirmek için çaba sarfediyoruz. Q100 Katar uydusu üzerinden, çanak anten üzerinden bir görüşmemiz var. HF cihazları dediğimiz cihazların üzerinden ve antenler üzerinden dünya ile yapılan görüşmelerimiz var. Arkasından röle üzerinden YM2KDZ rölemiz üzerinden kapsama alanının çekim kuvveti İstanbul'dan, Bilecik'e Eskişehir'den Zonguldak Ereğli'ye, Bartın, Karabük istikametine kadar kapsama alanında bir görüşme sağlıyoruz bu arada. Özellikle ilk başlarda çocuklarımıza etkinliklerimiz var bu etkinlikte işte halat çekme ve çuval atlama, koca ayı dediğimiz ortak koordinasyonu üzerinden yürüme alanı var. Çocuk oyun gruplarında yetişkinlerimiz de bu oyun gruplarına katılabilir aynı zamanda radyo amatörlerinin genel olarak kullanmış olduğu tilki avı dediğimiz bir etkinliğimiz var. Araziye bir cihaz yerleştiriyoruz ve bu cihazı telsizlerimiz üzerinden sinyal vasıtası ile bu cihazı bulmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız bu cihazı bularak radyo amatöründe bilgi becerimizi ne kadar olduğuna daha ne seviyelere getirebiliriz onları test etmek amaçlı böyle bir yarışma düzenliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti

O ülkeyle dalga geçti, ortalık karıştı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi

Kalabalığın arasında görünce dayanamadı! Yaptığına beğeni yağıyor
Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı
Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu