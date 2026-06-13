Amatör telsizciler Düzce'de buluştu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Gırgın Çayırı Kamp Alanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Amatör Telsiz Kampı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 300 amatör telsizciyi bir araya getirdi.

Düzce Amatör Radyo ve Telsizciler Derneği'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Amatör Telsizciler kampı Kaynaşlı'da bulunan Gırgın çayırında gerçekleştirildi. Bursa, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Bartın, Samsun, Bilecik, Karabük'ten katılan 300 amatör telsizci katılım sağladı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kamp organizasyonunda yurt dışı ile de telsiz bağlantıları yapılması dikkat çekti. Etkinlikler ve kamp ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Bilal Dağcıoğlu, "Şu an burada ikinci geleneksel Amatör Telsiz kamp etkinliğimizi yapıyoruz. Buradaki amacımız Düzce harici tüm Türkiye'deki radyo amatörlerinin bir araya gelerek birlik beraberlik kardeşlik dostluk çerçevesi içersinde bilgi ve becerilerimizi tecrübelerimizi birbirimizle paylaşarak güzel bir dostluk ortamı oluşturarak bilgi becerimizi daha da ilerleyerek geçirmek için çaba sarfediyoruz. Q100 Katar uydusu üzerinden, çanak anten üzerinden bir görüşmemiz var. HF cihazları dediğimiz cihazların üzerinden ve antenler üzerinden dünya ile yapılan görüşmelerimiz var. Arkasından röle üzerinden YM2KDZ rölemiz üzerinden kapsama alanının çekim kuvveti İstanbul'dan, Bilecik'e Eskişehir'den Zonguldak Ereğli'ye, Bartın, Karabük istikametine kadar kapsama alanında bir görüşme sağlıyoruz bu arada. Özellikle ilk başlarda çocuklarımıza etkinliklerimiz var bu etkinlikte işte halat çekme ve çuval atlama, koca ayı dediğimiz ortak koordinasyonu üzerinden yürüme alanı var. Çocuk oyun gruplarında yetişkinlerimiz de bu oyun gruplarına katılabilir aynı zamanda radyo amatörlerinin genel olarak kullanmış olduğu tilki avı dediğimiz bir etkinliğimiz var. Araziye bir cihaz yerleştiriyoruz ve bu cihazı telsizlerimiz üzerinden sinyal vasıtası ile bu cihazı bulmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız bu cihazı bularak radyo amatöründe bilgi becerimizi ne kadar olduğuna daha ne seviyelere getirebiliriz onları test etmek amaçlı böyle bir yarışma düzenliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı