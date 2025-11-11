Düzce, 12 Kasım depreminin yıl dönümüne 'afete hazır' giriyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü öncesinde kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Düzce'nin afete hazır bir şehir olduğunu belirten Aslan, afetler öncesinde 807 gönüllünün profesyonel arama kurtarma personeli haline getirildiğini söyledi.

Düzce'yi derinden sarsan depremin üzerinden 26 yıl geçti. Acıların hala taze olduğu kentte alınan önlemler, 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de etkinliğini göstermişti. Bir kişinin dahi hayatını kaybetmediği ve hiçbir binanın yıkılmadığı o deprem, 1999 sonrası alınan derslerin başarıyla uygulandığını ortaya koydu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, afetlere hazırlık konusunda Düzce'nin başarılı sonuçlar aldığını vurguladı.

"Yapı stokunun yüzde 80'den fazlasını yeniledik"

Vali Aslan, 1999 Düzce Depremi'nin ardından kentteki yapı stokunun büyük bir kısmının yenilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1999, Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de hüzünle yad ettiğimiz bir yıl oldu. Önce 17 Ağustos Gölcük Depremi'nde Düzce etkilenerek 315 vatandaşımız hayatını kaybetti. 87 gün sonra 12 Kasım 1999 Düzce depremi meydana geldi. Bu tarihte tabiri caizse küçük bir kıyamet oluştu. Bu afette de 845 kişi hayatını kaybetti. Bu depremin sonucunda 6 bin 444 bina Düzce'de ağır hasar aldı ya da yıkıldı. 1999 yılında yapı stoğumuzda 22 bin bina var iken bugün yapı stoğumuzda 108 bin binamız var. 1999 sonrası daha güvenli binalar inşa etme noktasında oluşan ortak bilinçle yapı stokunun yüzde 80'den fazlasını yeniledik."

"Risk yönetimi anlayışı ile hareket ediyoruz"

Şehirde birçok afete yönelik çalışmaların devam ettiğini ve her biri için risk yönetimi anlayışı uyguladıklarını belirten Vali Aslan, "Düzce olarak afetlere hazırlıkta risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Ağır hasarlı binaların tamamının yıkımını gerçekleştirdik. Potansiyel riskler çerçevesinde deprem dışında diğer afetlere yönelik de risklerin hepsini bertaraf ediyoruz. Doğru afet yönetimi açısından öncelikli olarak potansiyel risklerimizi ortadan kaldırmak daha huzurlu olmamızı sağlayacaktır" dedi.

"807 gönüllümüzü profesyonel arama kurtarma personeli yaptık"

Afetlere daha hazır bir Düzce oluşması için arama kurtarma alanında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini de belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Riskli yapılardaki riskleri ortadan kaldırmanın yanında elimizdeki insan kaynaklarını afetlere daha hazır, bilinçli ve eğitimli kılmak açısından kesintisiz devam eden eğitim süreçlerimiz söz konusu. Düzce'de arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve toplulukların faaliyetlerinin geliştirilmesi projesiyle şu ana kadar 807 gönüllümüzü profesyonel manada arama kurtarma teknisyeni seviyesinde eğitimlerden geçirerek akreditasyonlarını sağladık. 16 farklı arama kurtarma oluşumunun kurulmasını yardımcı olduk" diye konuştu.

"Afetlere daha dirençli bir Düzce oluşturacağız"

Afetlere daha hazır bir Türkiye'nin öncülüğün Düzce'nin de aynı dirençle afetlere hazırlanacağını belirten Vali Aslan, "Türkiye Yüzyılı diye adlandırdığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamlayıp 2. asrın kapısını araladık. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerimizi, tüm memleketimizi daha güvenli hale getirmek, muhtemel risklerin tamamını ortadan kaldırmak adına kamu yönetimi ve vatandaşlarımızla beraber çok güçlü adımlar atıyoruz. İnanıyorum ki gelinen noktada ülkemiz afetlere çok daha dirençli, çok daha güçlü hale geldi. Bundan sonra aynı dirençle afetlere hazırlıklı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Önce risklerimizi ortadan kaldıralım"

Depremlere öncelikle tedbir alınması gerektiğini ve risklerin ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Selçuk Aslan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Afetlerde en büyük tedbir muhtemel riskleri bertaraf etmektir. Küçük tedbirler büyük kayıpları engelleyici olur. Barındığımız ya da çalıştığımız bina sağlam mı? Bunun riskini tartmak zorundayız. Bina sağlam olabilir ama 5.5-6.0 büyüklüğündeki deprem dahi dolabın devrilmesine, kitaplığın savrulmasına sebep olabilir. Çok basit duvara sabitleme gibi bir tedbir dahi muhtemel yaralanmaların önüne geçer. Önce risklerimizi ortadan kaldıralım." - DÜZCE