Dünya Madenciler Günü'nde İş Güvenliği Vurgusu

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Maden Sektöründe İş Güvenliği" programına katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde Farabi Kampüsü İŞKUR İl Müdürlüğü Ofisi'nde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla "Maden Sektöründe İş Güvenliği" konulu etkinlik düzenlendi. Etkinliğe BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, Zonguldak İŞKUR İl Müdürü Okan Şentürk, madenciler ve akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Zonguldak İŞKUR İl Müdürü Okan Şentürk, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Zonguldaklı madencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Programda BEUN İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş, "İş Sağlığı Güvenliği" konulu bir sunum gerçekleştirerek madencilikte yaşanan iş kazalarını örneklerle anlattı. İş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinen Kocabaş sunumunda ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün faaliyetlerinden bahsetti.

Beğeni toplayan sunumun ardından Zonguldak Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kocabaş'a plaket takdim etti ve tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı. Ayrıca etkinlik kapsamında, günün anlam ve önemine binaen etkinliğe katılan madencilere katılım belgesi takdim edildi. Etkinlikte konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin mühendislik kökenli olduğuna dikkat çekerek, Maden Mühendisliği Bölümü vasıtasıyla ortaya koydukları çalışma ve faaliyetler ile madencilerin her zaman yanında olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Rektör Özölçer ayrıca Üniversite olarak geleceğin maden mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirdiklerini belirterek "Yetiştirdiğimiz mühendislerimizle, madencilerimize yalnızca teorik bilgileri değil, aynı zamanda bu mesleği özümsemiş bir ruhu da kazandırmayı ilke ediniyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

Etkinlik günün anısına çekilen toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ZONGULDAK