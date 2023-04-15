'Dünya Kudüs Günü' münasebeti ile Ağrı'da basın açıklaması gerçekleştirildi

"Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından teravih namazından sonra Ağrı'da basın açıklaması gerçekleştirildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Ağrı Ulu Camii avlusunda teravih namazı çıkışı düzenlenen basın açıklamasına HÜDA PAR Ağrı İl Başkanı Şaban Gökhan ve çok sayıda Kudüs sevdalısı katıldı.

Dövizlerin açıldığı basın açıklaması sırasında katılımcılar sık sık tekbir getirerek sloganlar attı.

Basın açıklaması öncesi kısa bir konuşma yapan İlahiyatçı Suat Çelik, "Kudüs, Allah (Celle Celalühü) etrafını mübarek kıldığı beldedir. İlk kıblemizdir. Kudüs hak ve batıl mücadelesinin yürütüldüğü mekanın adıdır. Bu nedenle Kudüs'ün özgürlüğü sadece Filistinli kardeşlerimize bırakılacak mesele değildir. Biz bunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Basın açıklamasını Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Arif Yılmaz okudu.

Allah'a hamd ve Resul-ü Zişan Efendimize salat ve selam ile başlayan Yılmaz, İsra Süresinin birinci ayetinin mealiyle devam etti.

Günaydın, "Ümmet Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı hep birlikte kurtaracak! Kudüs'ü birlikte alacağız!" diyen Yılmaz, "Mübarek Ramazan'ın son Cumasında 'Dünya Kudüs Günü' münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kudüs işgal altındayken, Mescid-i Aksa siyonist barbarlar tarafından fiili saldırılara uğrarken, bu mukaddes beldenin ve İslam'ın ilk kıblesinin özgürlüğe kavuşması için buluşmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işgal sürecinin çok da uzun süremeyeceğine, İslam ümmetinin özgür Kudüs'te toplanacağı günün yakın olduğuna inanıyoruz. Uzağı yakın kılmak için büyük bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Bu mücadele, sadece Filistinli Müslümanların omuzlarına yüklenecek bir mücadele değildir. Tüm Müslümanların Kudüs ortak paydasında bir araya gelip de sürdüreceği bir mücadele, Kudüs'ün hürriyetine giden kapıyı aralayacaktır. İşgalin bugüne kadar sürmesinin nedeni, ümmetin tek cephede ortak bir direniş sergilememesindendir. Her bir Müslüman bir kova su dökse siyonist işgalci rejimi sel alır ve yok olup gider." dedi.

Açıklamada Yılmaz, "Fikri anlamdaki kopuş, ulusal çıkarların öncelenmesi ve yaşanan iç çatışmalar nedeniyle zayıf düştüğümüz bir yüzyıl yaşadık. Kaybımızı görebilmeli, bir yüzyılı daha kaybetmemeliyiz. Çünkü geçen her zaman İslam ümmetinin aleyhine işlemektedir. Uzağı yakın kılmak, Kudüs'ü işgalden kurtarmak için güçlü bir birlikteliğin elzem olduğu artık görülmelidir. Siyonist rejimin rüyalarında gördüğü kabus, güçlü bir İslam birliğidir. Dağınıklığımızdan cesaretle işgali genişleterek büyüten ve kalıcı hale getirmeye çalışan siyonizmi durdurmanın tek yolu ittihattır." ifadelerini kullandı. - AĞRI