Haberler

Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı

Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı Haber Videosunu İzle
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmirli çift, düğünlerine Ankaralı Coşkun'a ait "Ne Bilsin Eller" isimli şarkıyı söyleyerek çıktığı anlara ilişkin video sosyal medyada viral oldu. Bunun üzerine eserin sahibi uzlaşma için çifte 300 bin TL talep ederek dava açtı. Videodan hiçbir maddi kazanç sağlamadıklarını belirten çift, davayı geri çekmesi ve şarkıyı birlikte söylemek için sanatçıya çağrıda bulundu.

  • İzmir'de yaşayan Hasan ve Öznur Başkaya çifti, 2023 Haziran'ındaki düğünlerinde Ankaralı Coşkun'un 'Ne Bilsin Eller' şarkısını söyledi.
  • Şarkının sahibi Ankaralı Coşkun, düğün videosunun sosyal medyada yayılması üzerine çifte dava açtı ve 300 bin lira uzlaşma talebinde bulundu.
  • Başkaya çifti, videodan maddi kazanç sağlamadıklarını belirterek Ankaralı Coşkun'la birlikte şarkı söyleyip klip çekmeyi teklif etti.

İzmir'de yaşayan konservatuar mezunu Hasan Başkaya ve amatör olarak şarkı söyleyen memur Öznur Başkaya, 2023'ün Haziran ayında dünya evine girdiler. Müzik tutkunu Başkaya çifti, düğünlerinde Ankaralı Coşkun'a ait "Ne Bilsin Eller" isimli şarkısını söyleyerek çıkan çift, hem bu günlerini ölümsüzleştirdi hem de düğüne katılanlardan büyük alkış aldı. Şarkı söyledikleri video, sosyal medyada; özellikle de düğün sayfalarında paylaşıldı ve eserin sahibi Ankaralı Coşkun da videolardan birinin altına yorum yazarak çifti tebrik etti.

Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarına bela oldu

ANKARALI COŞKUN ÇİFTE DAVA AÇTI

Başkaya çifti, büyük ilgi gören görüntülerin ardından beklemedikleri bir süreçle karşılaştı. Eserin sahibi Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk'in, videonun yayılması üzerine çift hakkında şikayetçi olduğu ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği ortaya çıktı.

"KENDİ HESABIMDA 1500 BEĞENİDE KALDI AMA FARKLI HESAPLARDA MİLYONLARA ULAŞTI"

2023 Haziran ayında evlenen Başkaya çifti, düğün girişinde birlikte seslendirdikleri şarkının sosyal medyada defalarca paylaşılmasıyla kısa sürede gündem olduğunu söyledi. Müzik öğretmeni Hasan Başkaya, görüntülerin kendi hesaplarından değil, çeşitli düğün sayfaları tarafından paylaşıldığını belirterek, "Eşim amatör olarak söyledi. Gelinliğiyle şarkı söylemesi çok dikkat çekti. Kendi hesabımda bin 500 beğeni kaldı ama farklı hesaplar milyonlara ulaştı" dedi.

Başka platformlarda yayılan videonun ardından, çift şarkıyı resmi olarak söyleyebilmek için Ankaralı Coşkun'la iletişime geçip muvafakatname almak istedi ancak olumlu yanıt alamadı.

Düğünlerinde söyledikleri şarkı başlarına bela oldu

ÖNCE TEBRİK ETTİ, DAVA AÇINCA YORUMU SİLDİ

Hasan Başkaya, videonun ilk paylaşıldığı günlerde Ankaralı Coşkun'un kendi hesabına alkış emojisi bırakarak tebrik ettiğini, hatta "Hakkını helal et abi, izinsiz söyledik" şeklindeki yorumuna da yanıt verdiğini söyledi.

Başkaya, daha sonra yaşanan süreci şöyle anlattı: "Bir süre sonra soruşturma açılacağını söyledi ve attığı yorumu sildi. Biz videodan hiçbir maddi kazanç sağlamadığımızı ifade ederek ifademizi verdik. Uzlaşmacı, bizden 300 bin lira istediğini iletti. Bu rakama çok şaşırdık. Hayatımda böyle bir para görmedim."

Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladıAnkaralı Coşkun

ŞARKIYI BİRLİKTE SÖYLEYİP KLİP ÇEKMEK İSTİYORLAR

Eserin Ankaralı Coşkun tarafından artık kendilerine yasaklandığını belirten Başkaya, telif yasalarının bu konuda büyük bir boşluk taşıdığını savundu. "Maddi kazanç olmadan bile izinsiz söylemek dava konusu olabiliyormuş. Story atsanız bile başınıza gelebiliyor. Bu tüm müzisyenleri ilgilendiren ciddi bir konu" dedi.

Ankaralı Coşkun'u hala çok sevdiklerini söyleyen Hasan Başkaya, tüm sürece rağmen şarkıyı onunla birlikte söyleyip klip çekmeyi dahi teklif ettiklerini belirtti. Başkaya, "Biz onu severek dinliyoruz. Davayı geri çekmesini istiyoruz, başka bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıGürol Gavgali:

Ayıp ya bi sanatçıya yakışmaz fırsatçılık bu

Yorum Beğen543
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Terbiyesiz aç göz herif.

yanıt140
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Arabulucuya iş çıktı

yanıt39
yanıt0
Haber YorumlarıASar Gnc:

coskuna para lazım belliki

Yorum Beğen432
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

komşudan habersiz komşunun ahırındaki inekten süt sağmak nasıl hırsızlıkla, elin bestesini kullanmak hırsızlık.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme152
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPALA HAKKARİ:

Hata Hasan Başkaya'da, adam alkışlamıs başta alta yaptığın yorum ona fırsat doğurdu ve yorumu silip dava açtı yoksa aklına bile gelmezdi..

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın: 14 araç zarar gördü

İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi: 14 araç yandı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.