Doktor, 52 yaşında hafız oldu

Kayseri'de görev yapan Doktor Ahmet Murat Balaban, 52 yaşında hafız olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kayseri'de yaşayan ve 26 yıldır doktor olarak görev yapan Ahmet Murat Balaban, hafızlığın yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi. Hafızlığın yaşı olmadığını belirten Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, "Melikgazi İlçe Müftülüğü Nasrullahzade Camii İmam Hatibi Mustafa Dok hocamızın koordinatörlüğünde yaklaşık 2 yılda hafızlığını tamamlayan kıymetli kardeşimiz Doktor Murat Bey'e teşekkür ediyoruz ve kendisini gönülden kutluyoruz. Kur'an-ı Kerim çağlara çağlar üstü hükmeden, önünde tüm sanatların aciz kaldığı, tüm zaman ve mekanların üstü yüce bir kitaptır. İnşallah bu kardeşimizin başarısının tüm diğer vatandaşlarımıza da örneklik teşkil etmesi temennisinde bulunuyorum. Tabi bu durum bize Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını, her yaşta ve her zaman isterse insanın Kur'an-ı Kerim'i hıfz edebileceğini gösteriyor. Hafız olmak çok büyük bir şereftir. İnsan Yüce Kitabımızı hem hafızasında hem gönlünde taşıyarak adeta cennete talip olduğunu göstermiş oluyor. Düşünün hem hafızasında Kur'an-ı Kerim olan, hem de bunu yaşam biçimi olarak sürdüren insan vefat ettiği zaman kabristana Kur'an-ı Kerim ile beraber gidiyor. İnşallah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim ile huzuruna geleni mahcup etmez. O'nu, cenneti ile müşerref kılar. Dolaysıyla bir kez daha doktorumuzu tebrik ediyorum. Kur'an-ı Kerim hem bu dünya da hem de ahirette yegane rehberimiz olsun. Murat Beyin bu gayret ve çalışmasının tüm genç kardeşlerimize ve tüm meslek erbaplarına örnek olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tarifi olmayan bir mutluluk yaşıyorum"

Hafızlık eğitimi boyunca kendisi ile bire bir ilgilenen Nasrullahzade Camii İmam-Hatibi Mustafa Dok ve Melikgazi İlçe Müftüsüne teşekkür eden Doktor Ahmet Murat Balaban da tarifi mümkün olmayan bir mutluluğu yaşadığını ifade ederek, "Yaklaşık 2 yıl önce başlayan hafızlık serüvenim, elhamdülillah tamamlandı. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Bu yaşta hafız olduğumu duyan gerçekten çok şaşırıyor. Bence herkesin her yaşta yapabileceği bir durum. Örnek de olmak istedim. Allah bu günleri de görmeyi nasip etti. 52 yaşında olmamdan dolayı uzun bir yolculuk oldu. Gençlerimiz daha kısa sürede bunu başarabiliyor. İş hayatımız, aile yaşamımız, kısaca sorumluluklarımız içinde hafızlığımı tamamlamak biraz uzun sürdü. Zaten ben Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sure ezberlemeyi çok severdim. Ezberlendikçe ayet ve sure sayısının arttığını gördüm. Kayseri Yüksek İhtisas Merkezi hocalarımızdan Yakup Aktaş hocamız bir sohbetimizde beni hafız olmam için yönlendirdi. "Haftada bir sayfa ezberlesem olur mu bu iş" diye kendisine sorduğumda bana "başlarsam sonunun geleceğini ve Allah'ın izni ile başarabileceğimi" söyledi. 12-13 yıl sürer diye düşünüyordum. Yakup Aktaş hocamız "Ben de bu işte hissedar olayım" dedi. İlerleyen süreçte Hulusi Akar Camii İmam Hatibi Musa Çetin hocamız ile tanıştım. O da sağ olsun bana destek verdi. Sıfırdan Osmanlı usulü dediğimiz her cüzün son sayfalarından başlayarak yola koyulduk. 2020 Ocak ayında başladık ve 1 yıl devam ettik. Daha sonra Musa hocamız umre görevine gidince Nasrullahzade Cami İmam Hatibi Mustafa hocamız ile yola devam ettik. Allah'ın izni ile de sonuca bu şekilde ulaştık" ifadelerini kullandı.

Melikgazi İlçe Müftülüğüne bağlı Nasrullahzade Camii'nde gerçekleştirilen programda Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, hafızlığını tamamlayan Doktor Ahmet Murat Balaban'ı tebrik ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti. - KAYSERİ