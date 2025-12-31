Haberler

Ağrı Dağı eteklerinde görev yapan Mehmetçik yeni yıla vatan nöbetinde girdi

Ağrı Dağı eteklerinde görev yapan Mehmetçik yeni yıla vatan nöbetinde girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, yılbaşı gecesini vatan savunmasını sürdürerek geçirdi. Eksi 20 derecede fedakarca görev yapan Mehmetçikler, aileleriyle telefonda yeni yıllarını kutladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye- İran sınırında görev yapan askerler, yeni yıla nöbet tutarak görevlerinin başında girdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan bin 900 rakımlı Gökay Hudut Karakolu'nda görev yapan askerler, vatan savunmasını eksi 20 derecede fedakarca sürdürüyor. Türkiye-İran sınırının yanı sıra aynı anda Nahçıvan-Ermenistan sınır hattına da hakim bir noktada görev yapan Mehmetçik, karakollarda gözleri sınırda, kulakları komutanlarında yılbaşında da vatanı koruma görevini yerine getiriyor. Ailelerini telefonla arayarak yeni yıllarını kutlayan askerler, vatani görevlerini icra etmenin gururunu yaşıyor.

"Güvenlik duvarı ile terör ve kaçakçılığa geçit yok"

Mehmetçiğin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğu Türkiye-İran sınır hattında, sınır fiziki güvenliğinin sağlanması amacıyla her biri 3 metre yüksekliğinde ve 30 santimetre kalınlığında olan, üzeri tel örgülerle çevrili modüler beton duvarlar bulunuyor. Bu güvenlik önlemleri sayesinde bölgede teröristlerin sızma girişimleri, yasa dışı ve düzensiz göçmen geçişleri ile kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor. Karakol, mevziler ve modüler beton duvar hattına yerleştirilen kameralar sayesinde hudut hattındaki her türlü hareketlilik anlık olarak izleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü
Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü belli oldu

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! 5 Ocak'ta göreve başlıyor
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası