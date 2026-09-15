Doğanşehir’de sahada yakın takip

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Doğanşehir'de bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. İlçede devam eden deprem konutlarından çarşı inşaatlarına, üreticilerden vatandaş ziyaretlerine kadar birçok noktada temaslarda bulunan Ölmeztoprak, sahadaki talepleri dinledi. İlçenin yeniden yapılanma sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Doğanşehir'de yoğun bir program gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kamu yatırımları, deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları ve vatandaşların taleplerine ilişkin temaslarda bulundu. İlçenin farklı mahallelerinde incelemeler yapan Ölmeztoprak, devam eden projelerdeki son durumu yerinde değerlendirdi.

Kaymakamlığa ziyaret

Programına Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur'u ziyaret ederek başlayan Ölmeztoprak, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ile deprem sonrası çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sahada vatandaşlardan dinlediği talepleri de paylaşan Ölmeztoprak, planlanan yatırımlar ve devam eden projeler üzerine değerlendirmeler yaptı.

Çarşı ve konut projelerinde son durum

Ölmeztoprak daha sonra Doğu ve Yeni Mahallelerde yapımı süren çarşı ve konut alanlarında incelemelerde bulundu. Bölgede 128 blokta 901 konut, 385 ticari birim, 5 fırın ve 18 ofisin yer aldığı projede devam eden çalışmaları yerinde takip eden Ölmeztoprak, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da görüşerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sürgü'de kırsal konutlar incelendi

Sürgü Mahallesi'nde yapımı devam eden kırsal deprem konutlarını da inceleyen Milletvekili Ölmeztoprak, iki etap halinde yürütülen 231 konutluk projede gelinen aşamayı yerinde gördü. İlk etapta yer alan 130 konutta çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Ölmeztoprak, ikinci etapta bulunan 101 konutun yapımının ise sürdüğünü ifade etti.

Üreticiler ve vatandaşlarla buluştu

Doğanşehir programı kapsamında Sürgü Mahallesi'nde tarım emekçileriyle de bir araya gelen Ölmeztoprak, üretimde yer alan kadınlarla sohbet etti. Üreticilerin emeklerinin kıymetli olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, tarımsal üretimin dahada güçlenmesi için sahadaki temaslarını sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini vatandaşlara takdim etti.

Hane ve hasta ziyaretleri

Karşıyaka Mahallesi'nde daha önce de ziyaret ettiği Ahsen isimli vatandaşı ve ailesini yeniden ziyaret eden Ölmeztoprak, tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı. Aynı mahallede özel ihtiyaçlı Mehmet'i de evinde ziyaret eden Ölmeztoprak, ailelerin taleplerini dinledi.

Sürgü Mahallesi'nde ise 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine teyzenin evine konuk olan Ölmeztoprak, öğrenme azmiyle örnek olan Emine teyzeye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle hazırlanan teşekkür belgesini de takdim etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, şehit Uzman Jandarma Hakan Artuç'un annesi Gülten Artuç'un vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ardından Elmalı Mahallesi'nde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşları ziyaret eden Ölmeztoprak, hasarı yerinde inceleyerek ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı