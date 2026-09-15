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Yozgat'ta 5. kattaki balkondan düşen kişi öldü

Yozgat'ta 5. kattaki balkondan düşen kişi öldü
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Gültepe Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında oturan Mustafa Kılıçaslan (62), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kılıçaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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